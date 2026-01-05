Estela Grande reaparece tras su ingreso hospitalario y actualiza su estado de salud

Rocío Molina 05 ENE 2026 - 15:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha reaparecido para contar cómo está tras ser ingresada en la semana 33 por riesgo de parto prematuro

Estela Grande regresa a casa tras una semana ingresada por riesgo de parto: “No sé cuánto tiempo será”

Tras comunicar hace tan solo unos días que estaba ingresada en el hospital por riesgo de parto prematuro y pasar unas Navidades diferentes antes de ver que le daban el alta, Estela Grande ha vuelto a reaparecer en sus redes sociales para contar cómo evoluciona y dar un mensaje tranquilizador a sus seguidores.

Al sentir contracciones y que el cuello del útero se había acortado alarmantemente tras su última revisión, la exconcursante de 'GH VIP' se veía obligada a ingresar en la semana 33 de embarazo para intentar frenar la actividad uterina y evitar que el parto se le adelantada. La influencer reconocía estar asustada y tras contar lo que estaba viviendo desaparecía unos días de las redes sociales.

La influencer de 31 años, que estaba arropada en todo momento por su pareja Juan Iglesias y su familia, recibía el alta hace cinco días tras dos ciclos de medicación. Consciente de que ha llegado a un punto en el que puede dar a luz en cualquier momento, Estela Grande ha optado por alejarse de las redes y estar junto a los suyos descansando. Así lo ha comunicado a su vuelta en su perfil oficial de Instagram donde ha dejado claro que está ya en la cuenta atrás.

"Hace varios que no me paso por aquí porque estoy descansando y desconectando mucho. Mucha mamitis he tenido estos días", ha contado la exmujer de Diego Matamoros durante este reposo domiciliario que le han recomendado los médicos tras darle el alta hospitalaria.

Junto a una fotografía en la que aparece tumbada con Juan Iglesias en su casa y con la famosa luz roja para optimizar su salud y reducir el estrés, Estela Grande ha dejado claro cómo está y los cuidados especiales que está teniendo estos días para evitar que sus mellizos nazcan antes de tiempo. "Todo sigue controlado y muy bien", ha explicado en torno a su embarazo, aunque ella lleve unos días en los que no se encuentra del todo bien.

Pese a que la recta final de su embarazo no está siendo tan idílica como Estela Grande esperaba, la influencer se muestra animosa. "Yo estoy con un buen catarro, pero está todo controlado. Gracias por preguntar. Disfrutando mucho de mi tripa porque ahora es cuestión de días", ha advertido a sus seguidores.

Una imagen con la que ha vuelto a su actividad en redes y que ha completado con otra para dejar entrever que está bien tras hacerse público su ingreso. En esta última, la influencer ha aparecido comiendo roscón de Reyes y dando un toque de humor a la situación que vive. "Estos niños quieren un trozo de roscón y, ¿Quién soy yo para negarles un trozo de roscón de crema? Yo me debo a ellos. A ver si no tenemos ningún regalo adelantado", ha bromeado con la posibilidad de que en la noche más mágica del año se puede poner de parto.