Anita Williams aclara en qué punto está con Montoya antes de entrar en 'GH DÚO'

Anita Williams aclara en qué punto deja su relación con Montoya antes de entrar en 'GH DÚO': "Es el amor de mi vida"
La nueva concursante de 'GH DÚO 4' ha reconocido sus sentimientos y en qué punto está con Montoya antes de lanzarse a su nueva aventura
Anita Williams, concursante oficial de 'GH DÚO': "Lo hago por mi hijo"
Anita Williams ha dejado clara cuál es su situación sentimental y cómo deja su relación con Montoya antes de entrar en 'GH DÚO'. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes' ha dado mucho de qué hablar con su historia intermitente y para muchos inacabada con el de Utrera. De ahí que la influencer se haya sincerado ante la prensa para contar cómo deja esa relación antes de su nueva aventura.
Si en los Premios Ídolo, el propio Montoya reconocía que tanto la catalana como él estaban "en un punto bastante bueno" al haber sido pillados besándose anteriormente, ahora la nueva concursante de 'GH DÚO 4' ha venido a reconocer que sigue queriendo a su exnovio. Algo que no pilla por sorpresa a sus seguidores porque es algo que ha declarado en otras ocasiones, pero sí ha llamado la atención las palabras para describir la unión que tiene con el sevillano, pese a todo lo que han pasado.
"Es el amor de mi vida...y, ¿sabes? El amor de la vida solo hay uno, pero no se puede. Siempre lo he dicho, no se puede", ha confesado ante las cámaras de Europa Press cuando le han preguntado cómo deja su relación con Montoya antes de entrar en 'GH DÚO 4'. La exconcursante de 'Supervivientes' ha pasado por un año muy convulso, lleno de emociones y vaivenes, pero tiene muy claros sus sentimientos por el de Utrera, aunque no pierde del todo la esperanza. "El tiempo lo dirá. El destino está escrito, lo que tenga que ser será", ha sentenciado.
La despedida de Anita Williams a su hijo antes de 'GH DÚO'
Apurando sus últimas horas antes de entrar en la casa de Tres Cantos, Anita Williams se ha centrado en dejar todas sus cosas ordenadas, de tratar de ir en paz a esta experiencia para disfrutarla y, sobre todo, aprovechar las últimas horas para estar con el amor de su vida: su hijo Thiago. A él le ha dedicado una emotiva publicación en su perfil oficial de Instagram donde ha dejado constancia que se va a "treballar", pero que ambos son un equipo y eso siempre será así. "Yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. No hay nada más fuerte que eso y no nos hace falta nadie más. Aunque a veces la vida nos separe un poquito, nunca hay un solo segundo en el que estés lejos de mi corazón ni de mi cabeza".
"Voy a volver pronto, con abrazos gigantes, besos infinitos y todo el tiempo del mundo para ti y nos vamos a ir a Disney a ver al rayo, al buzz y a los increíbles", ha sido la promesa que le ha hecho de lo que harán cuando salga de 'GH DÚO'.