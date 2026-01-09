Lidia González 09 ENE 2026 - 13:39h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ confiesa las reticencias que tenía de contar su testimonio

Jennifer Lara desvela los términos de la custodia de su hijo con Rubo Blanco

Compartir







Jennifer Lara ha dado un importante paso al romper su silencio y contar todos los detalles de su separación con el padre de su hijo. A pesar de la oleada de críticas que ha recibido, a las que no ha dudado en contestar, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ agradece el apoyo de sus seguidores tras anunciar su ruptura con Rubo Blanco. Muy emocionada por el cúmulo de circunstancias que está viviendo, la influencer se abre en canal para explicar cómo se siente. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido está pasando por un momento muy delicado por la inesperada situación con la que está teniendo que lidiar debido a esta ruptura. Enterarse de que el futbolista ha acudido al Registro Civil para darse de baja a sus espaldas ha sido una noticia que le ha dejado completamente conmocionada y la vallisoletana explica sus reticencias a contar todo lo que le ha pasado: “Tenía miedo de hacer pública la ruptura, no sabía cómo ibais a reaccionar”.

PUEDE INTERESARTE Jennifer Lara habla del complicado momento que atraviesa

Antes de dar el paso de sentarse frente a las cámaras para explicar el testimonio de todo lo que está viviendo, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ tenía muchos temores sobre las reacciones que pudiera suscitar. Acostumbrada a convertirse en el centro de la polémica, la creadora de contenido se sincera: “Sorprendentemente he recibido mucho apoyo”.

Capítulo completo: Jennifer Lara cuenta quién va a vivir en la casa que compartía con Rubo

PUEDE INTERESARTE Jennifer Lara carga contra el hermano de Rubo Blanco tras su comunicado criticándola

Una de las grandes incógnitas sobre la situación actual de Jennifer Lara, además de los detalles del acuerdo de custodia de su hijo Asia, es dónde va a vivir ahora que se ha separado del padre de su pequeño. Por este motivo, la creadora de contenido desvela quién se va a quedar en la casa que compartía con Rubo Blanco, algo que admite que ha sido motivo de discusión entre ellos.

Jennifer Lara hace frente a uno de los capítulos más complicados de mtmad tras comunicar su ruptura con el padre de su hijo. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ responde a todas las preguntas de sus seguidores y cuenta todos los detalles sobre su separación de Rubo Blanco. Además, no puede emocionarse a la hora de explicar cómo se lo contó a su hija Ángel y explicar la complicada situación personal que vive actualmente. ¡Descubre todo lo que ha contado para Mediaset Infinity!