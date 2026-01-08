Lidia González 08 ENE 2026 - 17:31h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ responde a las personas que la señalan por tener “hijos con cualquiera”

Jennifer Lara desvela los términos de la custodia de su hijo con Rubo Blanco

Jennifer Lara no solo se ha tenido que enfrentar al duro golpe personal que se ha llevado por su inesperada separación, sino que también ha tenido que lidiar con muchos comentarios negativos. Después de aclarar quién se va a quedar en la casa que compartía con Rubo Blanco, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ contesta a todas las críticas que ha recibido tras su ruptura. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho en Mediaset Infinity!

Aunque la influencer ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores y palabras de aliento, también se ha encontrado con comentarios muy negativos, como el duro comunicado del hermano del futbolista. Lejos de quedarse callada, la creadora de contenido rompe su silencio para responder a todo lo que se ha dicho sobre ella: “Han ido todas en la misma línea, me resulta gracioso”.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha querido sacar a la luz los duros mensajes que le han mandado, especialmente los que están relacionados con su maternidad, señalándola por tener “hijos con cualquiera”. La creadora de contenido no ha dudado en decir todo lo que piensa al respecto: “Da igual el tiempo que pase, nunca terminas de conocer del todo a una persona”.

Capítulo completo: Jennifer Lara se lamenta por la situación de su hijo Asia

Jennifer Lara ha reflexionado sobre el cambio radical que ha dado su vida tras su separación, cambio que no solo le ha afectado a ella, sino a sus hijos también. “Me da pena por la situación de Asia, no eran así las cosas que quería para él”, comienza diciendo entre lágrimas. La influencer, que no quiere que se vuelva a repetir la circunstancia que ha vivido con su hija mayor, se lamenta: “Es muy chiquitito”.

Jennfier Lara se sienta frente a las cámaras de mtmad para explicar cómo se siente tras su separación de Rubo Blanco. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha decidido responder a todas las preguntas sobre su ruptura y explica el acuerdo de custodia de su hijo, cómo le ha comunicado la noticia a su hija Ángel o confirma que el futbolista se ha dado de baja en el Registro Civil a sus espaldas. ¡No te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!