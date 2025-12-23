Lidia González 23 DIC 2025 - 11:12h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ saca a la luz la doble cara de su exucuñado

Jennifer Lara anuncia su ruptura con Rubo Blanco 5 meses después del nacimiento de su hijo

Compartir







Jennifer Lara está muy enfadada con algunas de las reacciones al anuncio de su separación, pero especialmente hay una con la que no se piensa quedar callada. Después de explicar los términos de la custodia de su hijo Asia, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ carga contra el hermano de Rubo Blanco tras su comunicado criticándola. La creadora de contenido está muy cansada de todo lo que se está diciendo sobre ella y no ha dudado en contestar de manera muy contundente. ¡No te pierdas las palabras de la influencer, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La vallisoletana lleva mucho tiempo aguantando algunas cosas a las que ha decidido poner fin. La creadora de contenido ha roto su silencio y ha sacado a la luz la doble cara del que fuera su cuñado. Tras sincerarse sobre su pérdida de peso y sin poder entender “dónde tenía guardado tanto veneno”, Jennifer asegura: “Hay que ser falso para sonreírme durante dos años pensando lo que realmente piensas”.

PUEDE INTERESARTE Jennifer Lara cuenta el incidente que provocó su crisis con Rubo Blanco

Sin embargo, todo lo que ha sucedido le ha servido para confirmar todas las sospechas que tenía respecto al papel que ha tenido la familia del que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ en su ruptura: “Si tenía alguna duda con que os habíais interpuesto…”. Además, ha querido recalcar la complicada posición en la que deja a su hermano entrando en una guerra con ella: “Lo que haces no beneficia para nada a su hermano, al que tanto quiere”.

Jennifer Lara reacciona al comunicado del hermano de Rubo Blanco

PUEDE INTERESARTE Jennifer Lara aclara si ha habido terceras personas en su ruptura con Rubo Blanco

Jennifer Lara ha querido leer algunas de las declaraciones que el que fuera su cuñado vertió sobre ella en las redes sociales. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ reacciona al comunicado del hermano de Rubo Blanco y responde tajantemente: “La ignorancia es muy atrevida y tú eres muy ignorante”. Además, la creadora de contenido contesta a todos los rumores que circulan sobre ella, según su excuñado.

Jennifer Lara regresa a su canal de mtmad para explicar en qué punto se encuentra su relación con Rubo Blanco tras anunciar su ruptura. La influencer se ha hecho eco de las reacciones que su comunicado ha suscitado y ha contestado a las palabras que el hermano de Rubo Blanco ha vertido sobre ella. Además, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ explica el acuerdo al que ha llegado sobre la custodia de su hijo, desvela quién se va a quedar con la casa que compartían y habla del complicado momento personal que atraviesa. ¡No te pierdas todo lo que ha contado la influencer, en exclusiva, para ‘Un nuevo amanecer’!