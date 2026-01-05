Lidia González 05 ENE 2026 - 14:36h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, completamente rota, confiesa que no sabe lo que ha “hecho mal”

Jennifer Lara desvela los términos de la custodia de su hijo con Rubo Blanco tras su ruptura

Jennifer Lara ha sufrido un duro golpe tras la su ruptura con Rubo Blanco y, entre lágrimas, habla del complicado momento que atraviesa. Después de desvelar la conversación que ha tenido con su expareja tras anunciar su separación, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera con sus seguidores sobre la delicada situación en la que se encuentra. ¡Descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para su canal de Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no solo ha tenido que lidiar con una ruptura inesperada, sino que también se ha enterado de que Rubo Blanco se ha dado de baja en el Registro Civil a sus espaldas, algo que le ha dejado completamente fuera de juego. “Me cuestiono a mí misma y me pregunto qué he hecho tan mal”, se sincera visiblemente emocionada.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, completamente rota, explica cómo está viviendo su separación, escasas semanas después de que se produjera. “A veces me cuesta disfrutar del silencio”, explica la influencer al hablar de los momentos en los que se queda sola, pensando en todo lo que ha sucedido.

Si hay un motivo por el que Jennifer Lara no ha podido evitar derrumbarse es al hablar de una de las personas más importantes de su vida: su hija Ángel. La creadora de contenido desvela que, después de que su pequeña preguntase por él y no entendiera lo que estaba pasando, dio el paso de decirle toda la verdad. De esta manera, la influencer explica cómo le contó a su hija Ángel su ruptura.

Jennifer Lara se enfrenta a uno de sus capítulos más complicados de mtmad tras anunciar su ruptura con Rubo Blanco. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ resuelve todas las preguntas de sus seguidores y no tiene reparos a la hora de responder al hermano del futbolista tras todo lo que ha dicho sobre ella. Después de hacer su comunicado hablando de su separación, la creadora de contenido se enfrenta a todas las críticas y explica cómo se siente. ¡Descubre lo que ha dicho en Mediaset Infinity!