Lorena Romera 27 NOV 2025 - 19:19h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se ha comprado una casa "bastante cara", de varias plantas, con jardín y piscina privada

Marta Peñate habla sobre su economía y revela cuánto dinero tiene en el banco

Compartir







Marta Peñate ha comunicado una feliz noticia. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', ha utilizado su perfil de Instagram para hacer partícipes a sus seguidores de esta alegría, que llega después de sufrir varios batacazos este año. El último de ellos, y el más doloroso, el aborto que sufrió este mismo verano. Ahora, la colaboradora ha recuperado la sonrisa con este cambio que marca un antes y un después en su vida.

Hace apenas unos días, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, perdía una apuesta y se veía 'obligada' a revelar el dinero que tiene en el banco. Después de más de una década dedicándose a esto -dio el salto a la fama en el año 2015, al participar en 'Gran Hermano 16'-, la que fuera participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' junto a Lester Duque, que era su pareja por aquel entonces, ha reconocido es "muy ahorradora".

PUEDE INTERESARTE La reacción de Marta Peñate al ver a Tony Spina y a Makoke en actitud cómplice durante una fiesta

De ahí la abultada cifra que refleja su cuenta, a la que recientemente se le han sumado los 48.000 euros libres de impuestos que se ha embolsado gracias a alzarse como vencedora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Según ha contado, ahora mismo tiene entre 400.000 y 600.000 euros ahorrados en el banco. Una cifra de dinero que ha decidido invertir en un proyecto de vida que ha desvelado ahora con mucha ilusión.

A través de Instagram, para celebrar esta feliz noticia con sus seguidores, Marta Peñate ha desvelado el importante cambio que va a dar en los próximos meses. Y es que su vida, tal y como la conocemos, está a punto de cambiar para siempre. "Sí, me voy a comprar la casa. Llevo un año y medio buscando. No os voy a mentir, es una casa que es bastante cara", ha contado la pareja de Tony Spina.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tal y como ha contado, le dan las llaves en abril. Y este es uno de los motivos por los que ha decidido meterse ya en esta inversión. "Me la dan en abril y para esas fechas será un poquito más cara. Nunca sabes cómo te va puede ir la vida. Hoy me va bien y mañana me puede ir mal y hay que ser previsores. Entonces, de entrada es una casa para mí, pero si me va mal la vida la puedo vender un poquito más cara porque la compre, entre comillas, sobre plano", cuenta, desvelando sus planes de vida.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Estoy muy ilusionada, espero que os guste la casa. Siempre os lo cuento todo. Sabéis que me cuesta sacar el dinero del banco, pero es que el dinero en el banco pierde valor... Así que me voy a tirar a la piscina", ha señalado muy emocionada la canaria, que ha compartido fotos del interior de la casa que se ha comprado. Aunque son imágenes del piso piloto, sirven para hacerse una idea de las características de la vivienda.

"Soy una afortunada, no todo el mundo se lo puede permitir"

Un pareado de varias plantas (parece que tres), amplios ventanales y la joya de la corona: un impresionante jardín con piscina. En lo que respecta a la intimidad y que "le vean los vecinos", ya le ocurre en la casa en la que vive ahora y ese es ahora mismo el menor de sus problemas. "Voy a tener mi jardín y mi piscina propia, soy una afortunada. No todo el mundo se lo puede permitir... Si me ven un par de vecinos, me da igual", explica la que fuera concursante de 'GH 16'.

Ahora, Marta Peñate cuenta los días para que todo vaya cogiendo forma y este sueño vaya haciéndose realidad. "Entre viernes y lunes me dicen lo de la hipoteca", revela emocionada. "¿Qué más quiero en esta vida? Sinceramente. Soy muy feliz", ha reconocido la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'.