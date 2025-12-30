Marta Peñate hace una profunda reflexión tras un año muy complicado: “Solo recordaré mi boda”
La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' recuerda los momentos buenos y los más complicados de su 2025
Marta Peñate se despide del año 2026 con una profunda reflexión tras los momentos tan complicados que ha vivido este 2025. Después de someterse a una biopsia, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ sube un bonito video recordando todo lo vivido y con muchas ganas de dejar atrás lo ocurrido.
Para la exconcursante de ‘Gran Hermano’, el 2025 ha estado cargado de momentos difíciles y muchas lágrimas. Marta y Tony Spina, su pareja desde hace cuatro años, se han enfrentado al duro proceso de ser papás sin éxito. Este año se han llevado muchos golpes, pasando incluso por un aborto. Es por ello que la influencer ha querido subir un video recordando todo lo vivido y queriendo dejar atrás lo malo.
El audio escogido es muy significativo: “Ella puede llegar a ser irritante, siempre quiere tener la razón y no escucha…Y cuando tiene un día malo, mejor que te alejes. Pero tiene unos ojos y una mirada que te enamoran. Tiene buen corazón y siempre está para los suyos cuando la necesitan. Es graciosa y a veces es coqueta y presumida. Su vida no ha sido perfecta. Ha tenido que pasar por muchos palos y decepciones y es capaz de pelear por todo aquello en lo que cree”, se puede escuchar mientras van saliendo imágenes de Marta a lo largo del año.
Junto al video, hay un texto que Marta escribe desde lo más profundo de su corazón. “Sí, soy así. Y de paso me despido de mi querido y odiado 2025”, comienza diciendo. La expareja de Lester Duque hace un balance de los positivo y negativo que tuvo este año y desafortunadamente ha habido más cosas negativas. “Y llego a decir ‘querido’ porque me voy a quedar con lo bueno… me he casado, de una forma loca e inesperada, he tenido salud y he avanzado laboralmente”, recalca.
Y es que la boda de Marta Peñate y Tony Spina ha sido uno de los momentos más reseñables de este 2025. Mientras el italiano concursante en ‘Supervivientes All Stars’, la canaria viajó hasta Honduras y allí, de forma inesperada, decidieron darse el sí quiero. A pesar de la situación, fue un momento muy emotivo que recordarán siempre. Ambos demostraron más que nunca estar unidos y fuertes para enfrentarse a todas las adversidades.
La influencer también ha recordado sus peores momentos: “¿Lo malo?, mejor obviarlo, he aprendido que los baches mientras antes te levantas de ellos mejor, hay que seguir y olvidar. A ver qué me espera 2026. Del 2025 solo recordaré: mi viaje con mamá y mi boda el 07/10/25”, ha escrito. Sin duda, este año quedará grabado en la memoria de Marta y solo puede esperar que el 2026 venga cargado de momentos maravillosos al lado de sus seres queridos.