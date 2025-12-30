Marta Peñate hace una profunda reflexión tras un año muy complicado

Natalia Sette 30 DIC 2025 - 13:11h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' recuerda los momentos buenos y los más complicados de su 2025

Marta Peñate toma una importante decisión y explica el motivo

Marta Peñate se despide del año 2026 con una profunda reflexión tras los momentos tan complicados que ha vivido este 2025. Después de someterse a una biopsia , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ sube un bonito video recordando todo lo vivido y con muchas ganas de dejar atrás lo ocurrido.

Para la exconcursante de ‘Gran Hermano’, el 2025 ha estado cargado de momentos difíciles y muchas lágrimas. Marta y Tony Spina, su pareja desde hace cuatro años, se han enfrentado al duro proceso de ser papás sin éxito . Este año se han llevado muchos golpes, pasando incluso por un aborto. Es por ello que la influencer ha querido subir un video recordando todo lo vivido y queriendo dejar atrás lo malo.

El audio escogido es muy significativo: “Ella puede llegar a ser irritante, siempre quiere tener la razón y no escucha…Y cuando tiene un día malo, mejor que te alejes. Pero tiene unos ojos y una mirada que te enamoran. Tiene buen corazón y siempre está para los suyos cuando la necesitan. Es graciosa y a veces es coqueta y presumida. Su vida no ha sido perfecta. Ha tenido que pasar por muchos palos y decepciones y es capaz de pelear por todo aquello en lo que cree”, se puede escuchar mientras van saliendo imágenes de Marta a lo largo del año.

Junto al video, hay un texto que Marta escribe desde lo más profundo de su corazón. “Sí, soy así. Y de paso me despido de mi querido y odiado 2025”, comienza diciendo. La expareja de Lester Duque hace un balance de los positivo y negativo que tuvo este año y desafortunadamente ha habido más cosas negativas. “Y llego a decir ‘querido’ porque me voy a quedar con lo bueno… me he casado, de una forma loca e inesperada, he tenido salud y he avanzado laboralmente”, recalca.

Y es que la boda de Marta Peñate y Tony Spina ha sido uno de los momentos más reseñables de este 2025. Mientras el italiano concursante en ‘Supervivientes All Stars’, la canaria viajó hasta Honduras y allí, de forma inesperada, decidieron darse el sí quiero. A pesar de la situación, fue un momento muy emotivo que recordarán siempre. Ambos demostraron más que nunca estar unidos y fuertes para enfrentarse a todas las adversidades.

La influencer también ha recordado sus peores momentos: “¿Lo malo?, mejor obviarlo, he aprendido que los baches mientras antes te levantas de ellos mejor, hay que seguir y olvidar. A ver qué me espera 2026. Del 2025 solo recordaré: mi viaje con mamá y mi boda el 07/10/25”, ha escrito. Sin duda, este año quedará grabado en la memoria de Marta y solo puede esperar que el 2026 venga cargado de momentos maravillosos al lado de sus seres queridos.