Carme Chaparro, sobre su estado de salud: "Llevo un año en silencio"

La presentadora de 'Informativos Telecinco' ha hablado de su enfermedad y de lo que ha aprendido tras llevar más de un año alejada del trabajo

El desgarrador relato de Carme Chaparro sobre su año más complicado: “Me han fallado y herido de manera asquerosa”

Carme Chaparro ha reaparecido en sus redes para informar a sus seguidores sobre su estado de salud. La periodista y presentadora de Informativos Telecinco se ha sincerado y pronunciado sobre su enfermedad que le ha llevado hasta dos veces a pasar por quirófano y todo lo que ha vivido desde que entró en boxes. "Llevo un año en silencio", ha comenzado diciendo acerca del motivo que le ha alejado del trabajo y que le ha cambiado la vida radicalmente en el último año.

Carme Chaparro ha decidido romper su silencio para contar, de alguna forma, lo que está pasando y lo que ha supuesto la enfermedad de la que hasta ahora no ha puesto nombre en su vida. La periodista ha compartido un mensaje íntimo dejando claro cómo se ha sentido desde que todo se puso en pausa sin hablar aún de diagnósticos. "Gracias por respetar mi tiempo. Empiezo a estar lista para volver a conversar".

Para Carme Chaparro es duro recordar el momento en el que todo se paró y al que ahora ha puesto palabras. "Un año y casi tres meses. Se dice pronto. ¿Os acordáis de aquel último 'Matinal' en Informativos?", ha preguntado a los seguidores. Para ella es un episodio lejano y a partir de él han llegado "incontables días" de hospitales, pruebas, nervios y mucha resignación a su paso.

Ahora Carme Chaparro comienza a estar preparada para hablar de este proceso que le ha supuesto una revolución personal y que le ha hecho ver la vida de diferente manera. La periodista no se ha centrado en el diagnóstico, sino en el cambio que ha experimentado a partir de este bache de salud.

"El mundo te enseña que tu valor es igual a tu productividad. Si no estás en la tele, si no sacas libro, si no posteas... ¿Existes? El primer mes el silencio me dio pánico. Estar de baja no son vacaciones. Es un duelo. Un duelo por la persona que creías que eras. He aprendido que la identidad no es el cargo que pone en tu contrato, sino lo que queda cuando apagas los focos", son las conclusiones a las que ha llegado tras estar alejada de la profesión por un motivo de fuerza mayor.

Una reflexión que ha venido acompañada de un carrusel de imágenes con las que la presentadora también se ha sincerado. Su convalecencia le ha llevado a entender la más importante de las lecciones: "Aceptar que el cuerpo tiene sus propias leyes y que 'poder con todo' es la mentira más peligrosa que nos hemos creído".

Sin contar el diagnóstico ni la enfermedad que ha detenido su mundo, Carme Chaparro sí que ha dado un paso más a través de esta publicación para hablar del punto vital en el que se encuentra.

"No he contado por qué aún, porque las palabras necesitan madurar, igual que las cicatrices", ha expresado para a continuación hablar de una de las muchas conclusiones a las que ha llegado. "Hoy no quería hablar de diagnósticos, sino de lo que queda cuando te quitan el ruido: queda la verdad. Gracias por respetar mi tiempo. Empiezo a estar lista para volver a conversar".