Carme Chaparro comparte una foto desde el hospital durante el tratamiento de su enfermedad

Carme Chaparro hace el balance de su año más complicado. La periodista, que en los últimos meses ha pasado por un problema de salud que la ha tenido apartada de la televisión, ha despedido 2025 con un desgarrador relato donde cuenta todo lo que ha pasado este año, llenando sus comentarios de Instagram de mensajes de apoyo.

La escritora ha abierto su corazón con una reflexión sincera pero muy dolorosa, acompañada de fotos de sus seres queridos. “Este año he perdido a mi padre. Es lo más importante. El dolor que nunca se irá, aunque aprenda a convivir con él”, ha comenzado diciendo. La muerte de su padre ha marcado su 2025 de una forma completamente desgarradora.

Desafortunadamente, la presentadora reconoce que no ha sido la única herida que ha dejado este 2025. “Pero también he perdido otras cosas que duelen. La salud. Y la salud de otros”, cuenta haciendo referencia a su enfermedad, que la ha tenido en el hospital en diversas ocasiones.

Durante meses, Carmen ha intentado mantenerse fuerte y afrontando de la mejor manera posible las malas noticias y los diagnósticos. Sin embargo, no ha podido con todo. “He querido luchar pero me han faltado las fuerzas. Y me he sentido culpable. Me han fallado y herido de manera asquerosa. Llega el día en el que abres los ojos y lo ves”, cuenta con total honestidad.

Aún así, la periodista se ha agarrado a la parte positiva y ha querido agradecer a todos aquellos que han estado a su lado de forma incondicional. “Pero he tenido la fortuna de tener cerca de forma incondicional a los que siempre he sabido que valían la pena. Mi familia. Mi marido. Mis amigas. Esas personas que te sostienen. Ojalá todos tengáis a personas así a vuestro lado”, ha escrito.

Para este 2026, Carme Chaparro solo pide que todo el mundo tenga en su vida personas que estén a su lado en los momentos más duros, un apoyo incondicional que te ayude a salir del túnel más oscuro.