El significativo comentario de Gloria Camila ante las primeras imágenes de Jessica Bueno con su nueva ilusión

Ana Carrillo 09 ENE 2026 - 19:09h.

Gloria Camila ha hecho un comentario llamativo al emitirse las primeras imágenes de Jessica Bueno con su nueva ilusión

Las primeras imágenes de Jessica Bueno con su "amigo especial" en 'El tiempo justo': Alexia Rivas aclara qué le dijo sobre su nueva ilusión

Leticia Requejo destapó en 'El tiempo justo' que Jessica Bueno tendría una nueva ilusión, un chico con el que llevaría dos meses hablando y quedando y al que su expareja y padre de su primer hijo, Kiko Rivera, "conoce". Unas horas después de que la periodista compartiera esa información, la exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' ha sido pillada desayunando con este chico.

Aunque ella no ha confirmado esta relación, se ha mostrado de lo más sonriente. A quien sí que le ha dado explicaciones ha sido a Alexia Rivas en una conversación por mensajes ocurrida ayer, cuando la periodista le dijo que le había mentido cuando un mes atrás le preguntó si estaba conociendo a este chico.

Alexia ha destapado la conversación que tuvo con la ex de Luitingo y también ha revelado que descubrió que estaba conociendo a ese chico porque se lo contó la expareja de ese hombre.

César Muñoz ha anunciado que se iba emitir el vídeo con las primeras imágenes de la modelo con este hombre, momento en el que Gloria Camila, amiga de la ex de Jota Peleteiro desde que coincidieron en 'Supervivientes All Stars 2025', ha estornudado y ha hecho un comentario muy llamativo: "Perdón, me da alergia el amor".

La tía de Rocío Flores ha soltado este comentario tan solo unas semanas después de que se especulase con la posibilidad de que hubiera iniciado una relación sentimental con Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo.