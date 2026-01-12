Exclusiva | Pillan a Adrián Gordillo, 'El Mecos' de 'Aída', saqueando seis coches junto a su hermano en un taller de Humanes
Al parecer, el actor retirado habría protagonizado el robo con desperfectos valorados en 4.000 euros
La casera de Adrián Gordillo, 'El Mecos' de Aída, muy molesta tras el testimonio del actor: "No le cobro nada"
Las cámaras de un taller de Humanes (Madrid) han pillado a Adrián Gordillo, el actor que interpretó a 'El Mecos' en la mítica serie 'Aída', saqueando seis coches y protagonizando destrozos valorados en unos 4.400 euros. La videovigilancia capta el preciso momento en el que sustrae los vehículos el pasado 1 de enero sobre las 6 y 23 horas de la madrugada.
'El tiempo justo' ha tenido acceso a dichas imágenes en las que se ve claramente cómo el actor -ahora retirado- habría participado en el robo organizado junto a su hermano Rafael.
