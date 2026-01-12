Logo de telecincotelecinco
Exclusiva | Pillan a Adrián Gordillo, 'El Mecos' de 'Aída', saqueando seis coches junto a su hermano en un taller de Humanes

Las cámaras de un taller de Humanes (Madrid) han pillado a Adrián Gordillo, el actor que interpretó a 'El Mecos' en la mítica serie 'Aída', saqueando seis coches y protagonizando destrozos valorados en unos 4.400 euros. La videovigilancia capta el preciso momento en el que sustrae los vehículos el pasado 1 de enero sobre las 6 y 23 horas de la madrugada.

'El tiempo justo' ha tenido acceso a dichas imágenes en las que se ve claramente cómo el actor -ahora retirado- habría participado en el robo organizado junto a su hermano Rafael.

