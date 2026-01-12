Sara Carbonero evoluciona "favorablemente" y se prevé los médicos le den el alta "en los próximos días"

La periodista sigue en planta tras salir de la UCI y continúa estable

Sara Carbonero sale de la UCI y pasa a planta tras ser intervenida quirúrgicamente

Buenas noticias sobre el estado de salud de Sara Carbonero. El 2026 empezó de forma algo agridulce para la televisiva después de conocerse que tuvo que ser ingresada "de urgencia" en un hospital de Lanzarote tras encontrarse "mal" por un fuerte dolor abdominal.

Si hace unos días pudimos saber de primera mano que la periodista era trasladada de la UCI a planta -estando fuera de peligro-, ahora hemos conocido que Carbonero sigue evolucionando "favorablemente".