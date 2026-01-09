La examiga de la concursante de 'GH DÚO' se ha sentado en 'El tiempo justo' para reaccionar a su participación

Meli Camacho ha vuelto a levantar el hacha de guerra contra Carmen Borrego tras su entrada en el concurso 'GH DÚO'. La colaboradora de Telecinco arrancaba su ingreso en la casa más famosa de la televisión para demostarle a los espectadores su verdadera identidad. Lo hará con Belén Rodríguez como pareja, enfrentándose así a unas novedosas condiciones del 'reality' que anunció en directo Jorge Javier Vázquez.

La examiga de Borrego vuelve a la carga. En 'El tiempo justo', Camacho ha asegurado que no se "esperaba" la participación de la hija de María Teresa Campos en el 'reality'. Y además, dice sin escrúpulos que a ella también le hubiera gustado formar parte del mismo. "Un poco de envidia sí, porque daríamos espectáculo. No manipulo, digo la verdad", admite cuando le preguntan en directo si no le hubiese importado ser pareja de la televisiva.

Meli Camacho, sobre Borrego: "Me amenazó"

Marta López, al escucharla, no dudaba en preguntarle a Meli Camacho si sus palabras van dirigidas a sus rasgos de personalidad. "Es una manipuladora total", asegura sin rodeos.

Camacho insiste en la cuestión de la que habló la última vez que se sentó en el programa presentado por Joaquín Prat. "La última vez me amenazó, la bloqueé y ahora la puedo desbloquear porque creo que está dentro de la casa y no me puede amenazar", explica.

Pese a sus trifulcas -que se deben a la presunta implicación de Borrego en el proyecto que promovió en pandemia con María Teresa Campos-, Camacho señala que le tiene cariño. "Lo único q quiero decir es que yo con ella he tenido una relación buena, Carmen es encantadora", dice. La entrevistada acusa a la televisiva de soler dar "giros de 360 grados" cuando no consigue "lo que quiere".