Exclusiva | Fani Carbajo enseña, por primera vez, su anillo de compromiso

Lidia González 13 ENE 2026 - 17:27h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ destapa uno de los grandes secretos de su pedida y muestra al detalle su anillo de compromiso

Fani Carbajo anuncia su boda con Fran Benito: una emocionante pedida en plena Nochevieja

Fani Carbajo ha dejado sin palabras a todos sus seguidores con el inesperado anuncio de su boda con Fran Benito. Aunque ella misma ha sido la primera sorprendida por su pareja con una emocionante proposición, todavía tiene mucho que contar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’ y enseña, por primera vez, su anillo de compromiso. ¡No te pierdas todos los detalles en el programa completo, en exclusiva, disponible en Mediaset Infinity!

Con muchas ganas de compartir el momento tan emocionante que está viviendo, la creadora de contenido revela uno de los grandes secretos de esta pedida: el anillo. La influencer lo muestra al detalle y los colaboradores del videopodcast no escatiman en su reacción: “Es precioso, te queda muy bien y lo encuentro original”. Tras esta ronda de halagos de los presentes en plató, la exconcursante de ‘Supervivientes’ lo muestra a la cámara.

Fani Carbajo, que hace poco revelaba si iba a poner a Fran Benito en su testamento, ha confesado lo importante que ha sido para ella vivir este momento y que su pareja hinque rodilla. “A mí nunca me han tratado de manera especial y yo lo he normalizado”, comienza explicando la creadora de contenido. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha respondido muy tajante tras ser preguntada por el precio de esta joya.

Fani Carbajo no solo ha desvelado algunos detalles sobre su futura boda con Fran Benito, sino que también ha lanzado un impactante bombazo que ha dejado sin palabras a todos los colaboradores del plató. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ anuncia que Clara, la ex de Christofer, va a ser la encargada de hacer las alianzas de la boda. La influencer se sincera sobre su relación actual con ella y desvela el motivo por el que va a tener este papel tan importante.

Fani Carbajo se convierte en la primera invitada del año de ‘En todas las salsas’ con una noticia muy especial. Después de anunciar que se va a casar con Fran Benito a través de sus redes sociales, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega al plató para contar todos los detalles de este enlace. Sin filtros, la creadora de contenido habla del dinero que lleva gastado o cómo va a ser su vestido de novia. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que cuenta, en exclusiva, en Mediaset Infinity!