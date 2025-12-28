Fiesta 28 DIC 2025 - 16:44h.

Alexia Rivas y Miguel Frigenti responden a las críticas de Olga Moreno en su entrevista de '¡De viernes!'

Ana Luque siembra la duda sobre Olga Moreno tras verla llorar en un plató y se enfrenta a Gloria Camila

Compartir







Olga Moreno aclaró en '¡De viernes!' el motivo de sus lágrimas en el plató de 'El tiempo justo' y aprovechó esta entrevista para responder a las críticas que ha recibido por parte de algunos de sus compañeros. Concretamente, Olga arremetió con pullitas contra Alexia Rivas y Miguel Frigenti y de ella llegó a decir "quiero recordarle de dónde venimos cada uno. Yo no salgo detrás de una pantalla en directo como han hecho otras de mis compañeras con el amante de otra persona".

Alexia Rivas responde a las palabras de Olga Moreno

Tras ver el vídeo y las delicadas palabras de Olga sobre ella, Alexia se pronuncia: "Qué sorora, qué feminista..., pero, de verdad, no me sorprende de ella porque ya la hemos visto dando golpes bajos. ¿Sabes de dónde vengo? Desde hace ocho años, con 25 años, estando de reportera en esta casa, vengo de la facultad, de currar como una burra, que me lo he ganado todo con la carrera que me pagaron mis padres", es parte de su respuesta.

"Tú llevas veinte años con tu exmarido hablando de los demás y de vender tu vida y, aun así, parece que no has aprendido mucho porque dices que no tienes tablas. Yo no hice nada, estaba soltera y una persona estaba con dos personas. Pero le he dado la vuelta con mi trabajo. Estoy aquí desde hace seis años como colaboradora no por esa polémica, sino por mi trabajo", ha continuado expresando Alexia. Tras esto, vive un tenso enfrentamiento con Makoke y Gloria Camila, pues ellas defienden a Olga.

Emma García da la cara por Alexia Rivas

Estas polémicas palabras por parte de Olga Moreno no han sido muy acertadas, según considera Emma García. La presentadora del programa se ha querido pronunciar y se ha posicionado del lado de Alexia Rivas: "No me gusta lo que te ha dicho porque te ha costado mucho superarlo, has sido valiente y ha sido difícil salir de esas historia. Creo que no ha medido, porque te podría haber dicho muchas cosas... pero esta parte es muy delicada. Creo que, siempre que te quieran hacer daño, lo harán por este tema. Afortunadamente, no te hace año".

Miguel Frigenti arremete contra Olga Moreno

Por su parte, estas es la respuesta de Miguel Frigenti a las palabras de Olga Moreno: "Me reafirmo en todo lo que digo porque lo que hago es opinar. Mi opinión es que Olga Moreno no habla y me fastidia mucho prepararme los programas y los realities y que llegue ella y se lo lleve calentito porque no habla... Dijo que nosotros, sus compañeros, éramos un cero a la izquierda. Eso sí que es una falta de respeto. Para empezar, gracias a nosotros se ha hecho un scoop de diez minutos. Ya parece que todo lo que se opine es faltar es respeto. No he insultado a Olga y si me ponen unas imágenes de ella llorando, tengo que opinar".