Alexia Rivas, sobre su nueva ilusión: "Estoy feliz, pero quiero llevarlo a mi ritmo"

La colaboradora asistió a la presentación de 'Casados a primera vista', el nuevo reality de Telecinco, y habló con Outdoor en exclusiva

Alexia Rivas confirma que tiene nuevo novio y desvela que antes estuvo con una compañera del programa

Compartir







Alexia Rivas ha comenzado el 2026 con entusiasmo y buenas noticias. No solo está en un gran momento profesional, encadenando un trabajo tras otro, sino que ha logrado salir adelante tras algunos episodios de estrés que comenzaron a causarle problemas físicos: meses atrás había revelado que sufría de alopecia pero tal como nos ha contado "está saliendo pelito" en la calva que le había provocado esta enfermedad nerviosa y ya está mucho más tranquila al respecto.

Pero lo definitivo en ese semblante alegre que vimos en Alexia es su nueva ilusión amorosa. Lo confirmó a finales del 2025 y ahora ya no tiene ningún problema en hablar de ello: está de novia.

"Estoy conociéndolo", nos dijo en una entrevista durante la presentación de 'Casados a primera vista', el nuevo reality de amor de Telecinco que llegará muy pronto a la pantalla. "Cuando nos pillan a gente de la tele, igual te pillan al mes, a los dos meses, parece todo como mucho más serio. Parece que tienes que casarte mañana o ir a vivir mañana todo”, dijo sobre el revuelo que se armó en torno a la noticia de su nuevo amor. Contra esa exigencia de la audiencia que sigue de cerca su derrotero amoroso, Alexia impone su voluntad: ir paso a paso, a su tiempo y disfrutando el momento.

"Yo estoy feliz, pero quiero llevarlo a mi ritmo, eh. Quiero ir despacio, no quiero dar pasos que no daría si no fuera conocida, pero estoy contenta e ilusionada. Simplemente eso espero”, nos contó.

Dale Play al vídeo para ver la entrevista completa.