Rocío Molina 17 DIC 2025 - 16:04h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado con una nueva fotografía cómo evoluciona la calva que tiene en su cabeza

Alexia Rivas destapa que tiene alopecia areata y enseña la calva que tiene en la cabeza: "Al verla, vomité"

Compartir







Alexia Rivas nunca se imaginó que compartiría en sus redes un asunto tan delicado y difícil para ella como es todo lo relacionado al problema de alopecia areata que ha desarrollado. Con la naturalidad con la que ha contado y mostrado la calva que tiene en la cabeza provocada por el estrés, la exconcursante de 'Supervivientes' sigue dando visibilidad a una situación de gran impacto emocional y ahora ha mostrado cómo evoluciona con una nueva foto, además de contar en exclusiva cómo se encuentra.

PUEDE INTERESARTE Alexia Rivas confirma que tiene nuevo novio y desvela que antes estuvo con una compañera del programa

El descubrir esta calva en su cabeza fue algo completamente traumático para la colaboradora de 'El Tiempo es justo'. "De la impresión me fui corriendo al baño a vomitar", confesó tras verse en el espejo. Sin embargo, tras digerir esta situación que afecta cada vez a más mujeres, la influencer se ha propuesto ayudar con su caso y visibilizar la evolución de su pelo tras iniciar rápidamente un tratamiento para poner solución a su alarmante síntoma.

El proceso de recuperación del cabello es lento, pero lo cierto es que Alexia Rivas ya está viendo sus frutos tras iniciar un tratamiento que consiste en infiltraciones de corticoides en la placa, una pastilla oral y dos sprays diarios. Así lo ha expresado esperanzada con la nueva foto que ha compartido y en la que después de dos semanas ha notado unos pequeños avances.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin querer pecar de optimista, pero celebrando un primer resultado, la exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado la buena noticia que ha recibido y que para ella no puede ser más importante. El ver su calva y sufrir un gran impacto emocional, que advirtió de que le afectó a nivel social, en su autoestima e incluso en el desempeño de su trabajo profesional, choca con la alegría que ahora se ha llevado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"¡Por fin veo pelo!", ha expresado la influencer tras comprobar que lo que le dijo el médico es real de que se "le repoblaría la cabeza en un 100%", aunque para ver esto sea cuestión de tiempo. La periodista comienza a creerse que lo suyo tendrá solución y, al igual que mostró la dureza de la noticia, también quiere dejar constancia con su testimonio que comienza a ver la luz.

Este es un camino largo y en el que no descarta que sufra variaciones su tratamiento, pero Alexia está ilusionada con esos incipientes pelos que están naciendo en la calva que le ha salido por estrés. "Yo quiero mostrarme humana y cercana", decía y esta nueva fotografía que ha compartido es el mejor ejemplo para corroborar sus intenciones y palabras.