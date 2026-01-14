Lidia González 14 ENE 2026 - 12:14h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre el proyecto profesional de su hijo Emilio

Exclusiva | Fani Carbajo enseña, por primera vez, su anillo de compromiso

Fani Carbajo aterriza en el plató de ‘En todas las salsas’ para contar todas las novedades de su vida, ahora que se ha comprometido con Fran Benito, y ha destapado un auténtico bombazo. Después de explicar todos los detalles sobre su anillo de compromiso, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica a qué se dedica Emilio, su hijo, y por qué ha abandonado España. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado en el programa completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido siempre ha presumido de su hijo mayor, Emilio, tanto a nivel personal como a nivel de estudios. Sin embargo, ahora que se encuentra cerca de cumplir su mayoría de edad, ha tomado una importante decisión sobre su futuro que la influencer ha querido desvelar, en exclusiva. “Estoy muy orgullosa, le apoyo en ello”, comienza explicando.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ siempre ha hablado claro de su relación con su hijo y ha explicado cómo ha sido criarlo sola. Después de todo, su pequeño ha dado un gran paso en su vida, algo que Fani Carbajo ha desvelado bajo la atenta mirada de los colaboradores del videopodcast. Además, la influencer habla de su desconocida faceta profesional y el proyecto que tiene entre manos: “Me dijo que lo iba a hacer, pero no quería mi ayuda”.

Programa completo: Fani Carbajo reivindica su papel como madre tras todas las críticas

Fani Carbajo se ha sentado en el videopodcast, muy feliz y orgullosa, tras anunciar el reto profesional en el que está inmerso su hijo Emilio. Por este motivo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido reivindicar su papel como madre tras todas las críticas por su trayectoria televisiva: “Me han puesto a caer de un burro y se metían con mi maternidad”.

Fani Carbajo está atravesando uno de sus mejores momentos personales, no solo por estar a punto de darse el ‘sí, quiero’ con Fran Benito, sino también por el importante paso que ha dado su hijo Emilio. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se abre en canal para hablar de uno de los hombres más importantes de su vida y, además, cuenta todos los detalles sobre su boda, como el dinero que lleva gastado en la ceremonia. ¡Descúbrelo en el programa completo de ‘En todas las salsas’, en Mediaset Infinity!