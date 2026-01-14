Miguel Salazar Madrid, 14 ENE 2026 - 18:00h.

Antonio Rossi desvela en directo la posición de algunos hijos del cantante de éxito internacional tras el escándalo

Exclusiva | La policía de Punta Cana abre una investigación contra Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres

El escándalo en el que está envuelto Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual que han hecho públicas dos extrabajadoras del hogar para 'eldiario.es' y 'Univisión' ha dado la vuelta al mundo. Antonio Rossi, colaborador de 'El tiempo justo', ha desvelado en directo qué postura han tomado algunos de sus hijos con respecto a las graves acusaciones contra su padre.

José Miguel Fernández Sastrón, una de las amistades del artista que se sentó junto a Ana Obregón y al resto de colaboradores en el especial de '¡De viernes!' sobre Julio Iglesias, compartió que Julio Iglesias Jr. "no había comentado nada" respecto a la polémica. Sin embargo, Rossi señala que tras la emisión del programa le hicieron llegar nuevos datos sobre la posición de los hijos del intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor'.

La postura de Julio Iglesias Jr. y sus hermanos

"Luego por la noche, llegando a casa, me informaron que los hermanos habían hablado que estaban todos escandalizados. Que habían apoyado a su padre y que las consecuencias pueden ser tremendas en Estados Unidos", relata el periodista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

En base a las mismas fuentes contactadas por Antonio Rossi, sus hijos estarían en estos momentos defendiendo la postura de su padre, quién según Leticia Requejo estaría plantenado una estrategia de defensa ante las graves acusaciones de acoso sexual. "[Julio Iglesias] tiene a su alrededor a gente bastante importante y amigos que la apoyan muchísimo, que pueden ir con él hasta el final", señala.

El escándalo habría generado un gran "shock" en República Dominicana, según informa el enviado especial de 'El tiempo justo' al país iberoamericano Álex Álvarez. "No se esperaban nada y no se habla de otra cosa", comparte.