Raquel Salazar le escribe una carta abierta a sus seguidores ante su entrada a la casa de 'GH DÚO'

Ana Carrillo 08 ENE 2026 - 20:42h.

Raquel Salazar, madre de Noemí Salazar y exparticipante de 'Los Gipsy Kings', se ha sincerado con sus seguidores antes de entrar a la casa

Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'

Compartir







Conocimos a Raquel Salazar gracias a 'Palabra de gitano', pero alcanzó la popularidad con 'Los Gipsy Kings', donde la vimos compartir muchas aventuras con su hija, Noemí Salazar. Ahora llega a 'GH DÚO' dispuesta a convertirse en la ganadora de la cuarta edición. Antes de entrar a la casa de Tres Cantos para cumplir su sueño, ha querido mostrar su agradecimiento con sus 'piedras preciosas', que es el nombre que da a sus seguidores.

Es por eso que ha querido escribirles una carta abierta a sus seguidores de Instagram antes de dejar el móvil para vivir la experiencia de 'Gran Hermano', en la que contará con el apoyo incondicional de su hija, Noemí Salazar, que va a ser su defensora en plató. En sus redes, la influencer ha comentado que ahora le toca a ella sacar la cara por su madre en plató como ella lo hizo durante su paso por 'GH VIP 7', edición en la que llegó a la final y que terminó ganando Adara Molinero.

"Mi gente preciosa: En una hora me quitan el teléfono y no quería irme sin daros las gracias de corazón. Gracias por cada mensaje, cada palabra bonita, cada empujón cuando más lo necesito. Sé que vas a estar ahí y eso me da una fuerza que no os imagináis. Os espero en la final con todo mi amor, con todas mis ganas y con todo mi brillo", le ha dicho Raquel a sus seguidores, que espera que la hagan la ganadora de esta edición.

"Ojalá me hagáis ganadora, pero pase lo que pase, ya me habéis regalado algo enorme: sentirme querida, acompañada y sostenida por vosotros. Porque juntos somos piedras preciosas, fuertes, brillantes e indestructibles. Os llevo conmigo. Nos vemos en la final. Gracias por tanto. Os quiero", ha sentenciado la que fuera amiga de Marisol Vargas.