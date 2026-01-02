Equipo Outdoor 02 ENE 2026 - 10:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha compartido un tour por su vestidor tras su reciente transformación

Noemí Salazar, hija de Raquel Salazar concursante confirmada de 'GH VIP', ha abierto las puertas de su imponente y renovado vestidor, un espacio diseñado al milímetro donde el lujo se encuentra con un orden impecable. La que fuera integrante de 'Los Gipsy Kings' y concursante de 'GH VIP' ha compartido este tour para mostrar el resultado de su reciente transformación.

Tras la visita de una especialista en organización, el espacio ha quedado impoluto, obligándola a deshacerse de una gran cantidad de ropa. Como ella misma ha confesado: "Tenemos apego a muchas prendas, nos traen recuerdos… pero hay que ser prácticos, amigos".

El vestidor de la influencer sigue una estética limpia y sofisticada, con un diseño en blanco pulcro con detalles en tonos neutros, y hecho totalmente a medida, aprovechando cada esquina desde el suelo hasta el techo.

La primera parada de este tour comienza en la zona de las camisetas, esta área esta dividida por colores y tipologías, desde los tirantes finos hasta los más anchos, seguidos por la manga corta y la manga larga, siempre respetando el orden que va del blanco al negro. Este método no es casualidad, su objetivo principal es la funcionalidad y la comodidad a la hora de preparar un outfit.

Sin embargo, si hay un lugar que se ha convertido en el favorito de la empresaria, es el de los pantalones. La hija de Raquel Salazar, ha confesado que el cajón que más paz le da es el de los tejanos, una sección donde no solo sigue un orden por colores, sino también una técnica de doblado vertical específica con la que ha conseguido optimizar el espacio al máximo.

El resultado es tan impecable que la especialista en orden encargada del proyecto ha prometido que la exintegrante de 'Los Gipsy Kings' es una de sus mejores clientas en cuanto a mantenimiento.

En la sección de las americanas, la propia Noemí Salazar admite haber experimentado un cambio de estilo radical. Ella misma ha confesado entre risas: "He pasado de ser la reina del brillo a una auténtica pijitana". Y es que, en esta zona, el color ha cedido todo el protagonismo a una paleta neutra donde predominan exclusivamente el blanco, el gris y el negro.

Esta misma sobriedad se traslada al apartado de las faldas y los pantalones cortos, una zona organizada estratégicamente para concentrar todas las partes inferiores en un mismo módulo.

Sin embargo, no todo es minimalismo. La exconcursante de 'GH VIP' guarda un rincón especial donde su verdadera esencia sigue intacta, la zona de los vestidos largos. Es aquí donde el "brilli-brilli" y los toques de color vuelven a cobrar vida.

En el último rincón de su vestidor, la creadora de contenido ha reservado un espacio estratégico para su ropa de diario, priorizando la comodidad para facilitar su rutina junto al pequeño Antoñito. En esta misma zona también guarda su equipación deportiva, ya que actualmente sigue un plan de entrenamiento diario. Los zapatos y bolsos han sido organizados bajo un criterio de utilidad y estética, distribuyéndose por colores para que sean fáciles de localizar.

Noemí se siente muy agradecida por el gran trabajo realizado en su vestidor, destacando que el resultado final le aporta una inmensa tranquilidad. "Muchas gracias por darme esta paz", ha expresado la influencer, quien se muestra realmente feliz con el orden conseguido.