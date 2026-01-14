Miguel Salazar Madrid, 14 ENE 2026 - 19:18h.

'El tiempo justo' muestra en exclusiva fotografías nunca vistas sobre los baños de Julio Iglesias con sus empleadas del hogar

La primera reacción de Julio Iglesias Jr. y sus hermanos a las denuncias contra su padre, según Antonio Rossi: "Están escandalizados"

'El tiempo justo' ha tenido acceso a más informaciones sobre la vida de Julio Iglesias en República Dominicana en pleno escándalo por las denuncias que han presentado dos extrabajadoras del hogar contra el artista por presunta agresión sexual -en base a una investigación de los medios 'eldiario.es' y 'Univisión Noticias'-.

El programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat muestra en exclusiva los baños del intéprete de éxitos como 'Soy un truhán, soy un señor' en su playa privada. Las imágenes nunca habían salido a la luz y exponen un momento íntimo de Iglesias junto a Miranda, su esposa, y algunas de sus empleadas del hogar.

Fechadas en el año 2010, en ellas podemos ver cómo el artista de éxito internacional disfruta de un día soleado en las aguas cristalinas del mar Caribe. En una de las fotografías -la secuencia completa puede verse en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia-, vemos a las tres jóvenes que le rodeaban en su playa ayudándole a secarse. Le ponen la toalla y entablan una pequeña conversación. Pero hay más.

La relación entre Julio con Miranda y sus empleadas del hogar

El periodista de 'El tiempo justo' Enrique Ulzurrun detalla que en otro reportaje del año 2011, que también hemos podido ver en directo, aparece Miranda Rynsburger, su esposa. "Miranda es una más, no ven trato diferente cuando está ella o no", asegura desde la redacción en base a las fuentes contactadas.

Ese mismo reportaje muestra cómo Juio Iglesias se monta en un coche de golf para desplazarse desde su playa privada a su mansión. Lo hace como conductor, y Miranda en este caso se ubica en el asiento del copiloto. El resto de mujeres que le habían acompañado y que también le habían ayudado a secarse -en sintonía con el reportaje detallado anteriormente- se sientan en la parte trasera del vehículo. "Es la rutina que siempre hace Julio", aclara Enrique Ulzurrun.