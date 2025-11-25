Silvia Herreros 25 NOV 2025 - 08:08h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' habla de los límites que no piensa cruzar tras hacerse pública su relación con el futbolista

Martín, el hijo de Adara Molinero y Hugo Sierra, ya conoce al nuevo novio de su madre

Adara Molinero no esconde lo que siente y comparte su imagen más romántica con Vicente Romero, su nuevo amor. La ganadora de 'Gran Hermano VIP' ha publicado una fotografía a través de sus historias de Instagram en la que aparece besándose de manera apasionada con el futbolista canario, con el que mantiene una discreta relación desde hace meses.

La influencer, no puede estar más feliz junto a su chico, con el que fue pillada paseando de la mano este verano y al que por ahora se conforma con ver cuando sus respectivas agendas lo permiten. Adara y Vicente viven su amor a distancia, sin embargo, lo suyo poco a poco se consolida.

Prueba de ello son las imágenes que hace apenas una semana publicaban ambos en Instagram a través de su primer post colaborativo. En el mismo, además de imágenes de los tortolitos tanto en Canarias como en Madrid, se puede ver a la pareja disfrutando de cenas en restaurantes de prestigio o de viaje por Granada. Estos detalles pasan desapercibidos cuando Martín Sierra, el hijo que Adara Molinero tuviera junto a Hugo Sierra, entra en escena.

El pequeño, de seis años de edad, ya conoce al nuevo novio de su madre. Un claro indicio de lo bien que avanzan las cosas entre la hija de Elena Rodríguez y el mediocentro de Ingenio.

Pese a estos significativos movimientos en público, Adara Molinero ha establecido unos límites que no parece estar dispuesta a sobrepasar. La joven, que ha sufrido mucho por amor, quiere que su relación con el canario sea lo menos mediática posible. Una decisión que ha tomado y que no ha dudado en transmitir a sus seguidores, a los que de manera clara y sincera, se ha dirigido tras ser preguntada por su relación con el futbolista, de 36 años de edad.

La felicidad que irradia desde que está con él y lo discreta que está siendo a la hora de hablar de su nueva relación sentimental ha llevado a buena parte de sus seguidores a interesarse por la misma. "¿Qué tal con el canario", le preguntan. Una cuestión que Adara Molinero no ha tenido problema en abordar, asegurando que su relación será 'pública' hasta cierto punto. "Lo vais a ver, lógicamente, pero veréis cosas normales, planes que hacemos... pero ya entrar en profundidad, pues no", ha dicho, dejando claro que no hará públicos los detalles más relevantes de su relación con Vicente Romero, su novio actual.