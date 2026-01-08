Lorena Romera 08 ENE 2026 - 11:30h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' retoma sus planes de boda cuatro años después de anunciar su enlace

Alejandro Nieto habla sobre su ruptura con Tania Medina: "Este año no todo ha sido felicidad"

Compartir







Alejandro Nieto y Tania Medina se casan. Aunque la pareja de momento no se ha pronunciado al respecto, sí ha habido una filtración que confirmaría la boda. Después de un año complicado para la pareja de exconcursantes de 'Supervivientes', que pusieron a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones', este desliz de uno de sus amigos parece indicar que, después de haber puesto en stand by los preparativos, este año se darán por fin el 'sí, quiero'.

Era agosto de 2022 cuando el andaluz y la canaria anunciaban su boda. Un momento mágico que la pareja hacía inmortalizaba y compartía a través de sus respectivos perfiles de Instagram. Era ella la que, después de dejarle caer su idea de casarse en Honduras, le pedía matrimonio en una reunión con las personas más importantes de su vida.

PUEDE INTERESARTE Alejandro Nieto enseña lo mayor que está su hijo, que ya tiene 12 años y va al instituto

"Ha dicho que sí. Nunca olvidaré la noche en que le pedí matrimonio al amor de mi vida junto a nuestra familia y aquellos buenos amigos que tanto nos quieren. ¡Ha sido mágico, muchas gracias!", escribía la modelo junto a un carrusel de fotos en las que también mostraba el anillo de compromiso. Pero después de este instante tan emotivo, llegaban años de complicaciones. Concretamente, en agosto de 2024, dos años después, la pareja explicaba en mtmad el motivo por el que decidían suspender su boda.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Una drástica decisión con la que paralizaban todo, haciendo saltar todas las alarmas sobre el momento que atravesaba su relación. Pero no era hasta 2025 cuando llegaba la crisis real. Y es que la pareja, tras cinco años juntos, decidían tomar caminos separados. Tan solo les duraba un par de semanas, pero para ellos fue un punto de inflexión muy importante. Así lo explicaba el ganador de 'Supervivientes' hace apenas unas semanas, cuando hacía balance de cómo había sido su año:

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Este año no todo ha sido felicidad", reconocía el también exconcursante de 'GH VIP', que explicaba que su año está irremediablemente marcado por esa "separación con Tani durante dos semanas". Pero parece que ese tiempo de distancia les ha hecho más fuertes. Tanto, que han decidido retomar sus planes de boda. Aunque ellos no lo han confirmado, ha habido una filtración que confirmaría que planean darse este año el 'sí, quiero'.

Así se ha filtrado la boda de Alejandro Nieto y Tania Medina

Ha sido Luitingo quien ha confirmado la noticia en un desliz que no ha pasado desapercibido para los seguidores de la pareja de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'. Después de que Alejandro Nieto piropease al de Triana por su "buena voz", él ha respondido desvelando los preparativos de su enlace. Hablando de la fecha y el lugar. "¡Te como! Te casas el mismo día y en el mismo sitio que mi hermano", ha comentado el ex de Jessica Bueno.