Bruno Mars ha anunciado su gira mundial 'The Romantic Tour' con la que actuará en julio en Madrid

Los grandes conciertos de 2026 en España

El cantante estadounidense Bruno Mars ha anunciado su nueva gira internacional que le llevará este 2026 por grandes estadios de América y Europa con su último álbum titulado 'The Romantic', que incluye una parada en Madrid el 10 de julio en el Riyadh Metropolitano.

Según su página web, la gira durará seis meses y se iniciará en Las Vegas (EE.UU.) en abril y finalizará en Vancouver (Canadá) en octubre.

Los teloneros del espectáculo

Acompañando a Mars en todas las fechas estará su colaborador de Silk Sonic, Anderson .Paak, como DJ Pee .Wee. Los teloneros incluyen a Victoria Monét, Raye y Leon Thomas.

'The Romantic Tour' es una producción de Live Nation, abarca casi 40 espectáculos en Norteamérica y Europa y en ella pondrá en escena las nuevas composiciones de su primer álbum de estudio en seis años.

¿Cómo conseguir entradas para los conciertos de Madrid?

La preventa para poder comprar entradas para el espectáculo de Bruno Mars en Madrid arranca el próximo miércoles 14 de enero. Para poder acceder a la preventa exclusiva del artista debes regístrate a través de los canales oficiales del cantante o de la web de Ticketmaster. Ojo, este registro tiene fecha de apertura y fecha de cierre (desde el 8 de enero hasta el 12 de enero a las 19:00 horas).

Según explican desde las plataformas oficiales, una vez registrado en dicha preventa, el martes 13 de enero recibirás un enlace exclusivo que te permitirá acceder a la preventa de entradas.

No obstante, dicha preventa no estará abierta hasta el miércoles 14 de enero a las 12:00 horas. Será entonces cuando todos los seguidores que se hayan inscrito en la preventa y hayan recibido su enlace exclusivo puedan acceder a la cola virtual e intentar comprar sus entradas.

Para todos aquellos que no hayan podido inscribirse en la preventa oficial del artista, desde Ticketmaster se abrirá la venta general tan solo un día después. Es decir, el jueves 15 de enero a las 12:00 horas se contará con una segunda oportunidad para poder conseguir entradas.

Consejos para acceder a la venta de entradas

Por otro lado, desde TicketMaster han querido compartir una serie de consejos para todos aquellos que accedan tanto a la preventa como a la venta general de entradas.

Para que no se desate la tensión, los usuarios que deseen entradas deberán acceder 30 minutos antes a la cola virtual.

antes a la cola virtual. Se deberá entrar a través de un solo navegador y dispositivo ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada.

ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada. Bajo ningún concepto se recomienda refrescar la página. Una vez hayas accedido a la cola virtual, deberás permanecer en la pestaña de acceso sin refrescar la página de tu navegador ya que si decides actualizar perderás tu posición y volverás al final de la cola.

Su cuarto álbum de estudio en solitario

El cantante y compositor nacido en Hawái anuncio en su perfil de redes sociales esta semana que 'The Romantic' será su cuarto álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde '24K Magic', lanzado en 2016. Bruno Mars ha anunciado que publicará su nuevo disco, 'The Romantic', el próximo 27 de febrero.

En un post en la red X aparece lo que podría ser la carátula de este álbum con el retrato del cantante en blanco y negro y enmarcado con flores.

Los éxitos de Bruno Mars en estos últimos 10 años

Su último proyecto se materializó en 2021, como parte de Silk Sonic junto a Anderson Paak, con el disco 'An Evening With Silk Sonic', que les valió los premios Grammy a la grabación del año, canción del año, mejor interpretación de 'R&B' y mejor canción de 'R&B', recuerda la revista Variety.

Aunque Mars ha estado alejado de los focos como solista, pasó 2025 dominando las listas de éxitos con diversas colaboraciones.

'Die With a Smile', su dueto con Lady Gaga, fue uno de los sencillos más exitosos del año, coronando el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas y convirtiéndose en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify, señala la publicación.