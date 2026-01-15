Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo
Julio Iglesias

Exclusiva | Habla por primera vez Juan de la Cueva, el primo de Julio Iglesias, tras el escándalo: "No me lo creo ni harto"

Exclusiva | Habla por primera vez Juan de la Cueva, el primo de Julio Iglesias, tras el escándalo: "No me lo creo ni harto"
Exclusiva | El primo de Julio Iglesias, Juan de la Cueva, habla por primera vez tras saltar el escándalo. telecinco.es
Compartir

Juan de la Cueva, primo hermano por parte materna de Julio Iglesias, ha ofrecido declaraciones en exclusiva a 'El tiempo justo' tras salir a la luz las dos denuncias interpuestas por exempleadas del hogar del artista, que le acusan de un presunto delito de agresión sexual.

Temas