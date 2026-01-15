Miguel Salazar Madrid, 15 ENE 2026 - 16:36h.

El primo hermano por parte de madre del artista se posiciona a favor suya: sus declaraciones

Juan de la Cueva, primo hermano por parte materna de Julio Iglesias, ha ofrecido declaraciones en exclusiva a 'El tiempo justo' tras salir a la luz las dos denuncias interpuestas por exempleadas del hogar del artista, que le acusan de un presunto delito de agresión sexual.