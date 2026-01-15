Natalia Sette 15 ENE 2026 - 19:26h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' muestra el increíble vestido que le confeccionaron a medida para dar la bienvenida a los 27 años

Maica Benedicto ha celebrado la entrada a sus 27 años por todo lo alto. Con un impresionante vestido, confeccionado a medida y con mucho significado, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ no ha dejado de brillar en toda la noche. En su cumpleaños no ha faltado de nada: un look impecable, unos invitados de escándalo y mucha fiesta.

Para la ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el día de su cumpleaños siempre ha sido muy importante y este todavía más. La influencer ha despedido los 26 tras un año lleno de emociones y nuevas experiencias y ha dado la bienvenida a los 27 rodeada de amigos y sere queridos. Como no podía ser de otra forma, su look no ha decepcionado.

“El dress code era negro y yo quise ir de rosa obviamente”, ha explicado al enseñar las imágenes de la espectacular noche. El vestido está confeccionado por una diseñadora llamada Elena Koshurnikova, con la que ha trabajado ya en otras ocasiones.

El taller se encuentra en Murcia, tierra natal de la influencer y se caracteriza por “crear modelos de temporada artesanales, hechos a mano, con estilos de diseño para una mujer juvenil y exigente”. Para esta ocasión, la creadora de contenido tenía una idea muy específica que Elena supo plasmar a la perfección. “Cuando Elena Koshurnikova te hace el vestido con el que soñaste”, publicaba Maica en sus ‘stories’ mostrando el vestido.

Corto, rosado, con un impresionante escote en ‘V’ y repleto de mariposas, un símbolo muy especial para la exconcursante de ‘GH DÚO’. “Como sabéis amo las mariposas y quise introducirlas en la decoración”, ha puesto en el post. Desde que entró a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra y se hizo famosa, ha recalcado lo importante que son para ella.

La de Murcia ha querido plasmar en su atuendo todo aquello que la representa: lo femenino y llamativo, el color rosa y las mariposas. Para la confección se ha utilizado satén para el vestido y tul para los guantes que lo acompañan. Esto, junto a los accesorios y zapatos, lo convirtieron en un look romántico y glomuroso, ideal para una celebración de cumpleaños.

No cabe duda que Maica Benedicto lo dio todo en su fiesta. Rodeada de toda la gente que le importa, con pupurina a tutiplén y una tarta preciosa, la exconcursante de 'Gran Hermano' disfrutó de su día como una niña pequeña. Sin ningua duda, recordará este cumpleaños para el resto de su vida.