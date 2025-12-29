Maica Benedicto se somete a una operación que le cambiará la vida

Natalia Sette 29 DIC 2025 - 13:07h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' cuenta todos los detalles de la importante operación que se ha realizado

Maica Benedicto reaparece en redes sociales tras desaparecer unos días debido a la pérdida de un familiar y lo hace para contar que se ha sometido a una operación que le cambiará la vida para siempre. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ explica qué se ha hecho y cómo está siendo el postoperatorio.

La joven influencer de Murcia preocupaba a sus seguidores hace unos días anunciando su retirada momentánea de las redes sociales. Las Navidades de Maica no están siendo las mejores, pues perdió a un familiar de manera repentina y además, la operación a la que se sometió tuvo un postoperatorio más duro de lo que ella creía.

Ahora es cuando la exconcursante de ‘Los vecinos de las casa de al lado’ ha contado todos los detalles de la operación y los motivos por los que se la ha hecho. “He decidido operarme la vista, para así no llevar más gafitas ni lentillas”, comienza explicando en el video publicado a través de su Instagram. La murciana lleva gran parte de su vida necesitando un apoyo para ver bien y ha decidido decir basta y tomar cartas en el asunto.

“He venido a mi clínica de toda la vida para tomar esa decisión tan importante”, asegura la joven. Como bien dice, operarse la vista es algo muy delicado, y Maica no ha dudado ni un segundo en acudir a aquellos que llevan tratándola desde siempre. Aún así, la exconcursante de ‘Gran Hermano DUO’ reconoce que tuvo mucho miedo a la hora de dar el paso definitivo. “Hay decisiones que dan miedo pero te cambian la vida por completo”, admite con una sonrisa en la cara.

En el video se puede ver todas las pruebas que la creadora de contenido se realiza antes de someterse definitivamente a la intervención en los ojos. “Ya me conocéis, soy aprensiva”, aclara tras hacerse el chequeo. Al terminar, la influencer deja claro que los problemas de la vista no son ninguna tontería y que deben tratarse cómo es debido. “Los ojos no son ninguna tontería y ver bien tampoco, es una prioridad”, asegura tajante.

A través de sus stories, la subcampeona de ‘Gran Hermano’ ha compartido con sus seguidores cómo se siente días después de la operación. “Ya no me molesta nada pero aún no veo nítidamente, por eso me están llevando mis padres”, ha explicado. Y es que Maica se operó en Cartagena, su ciudad natal, pero debe volver a Madrid por temas de trabajo. Como no está del todo recuperada, le ha pedido el favor a sus padres. Aún así, admite que una vez tenga finalizado el trabajo, se vuelve a su casita a seguir recuperándose.