Maica Benedicto lamenta la pérdida de un ser querido y agradece a sus fans el apoyo

Natalia Sette 26 DIC 2025 - 13:32h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' comparte con sus seguidores una devastadora noticia

Maica Benedicto se abre en canal con sus seguidores en uno de los momentos más difíciles de su vida. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ lamenta enormemente la pérdida de un ser querido y agradece a sus fans el apoyo. La influencer ha anunciado que estará unos días alejada de las redes sociales, al igual que ha hecho Violeta Crespo, y explica el motivo en profundidad.

La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ha estado los últimos días más desaparecida de lo habitual de las redes sociales y sus seguidores han empezado a preocuparse por ella. Tanto es así, que la murciana ha decidido dar la cara y contar qué está pasando en su vida. “Gracias de corazón por todos los mensajes que estoy recibiendo, me llegan al corazón”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’ de Instagram.

“Perdonad mi ausencia, pero no me esperaba esta pérdida ni una Navidad así. Nadie está preparado para que falte un ser querido, por eso es tan importante aprovechar al máximo el tiempo con ellos”, ha compartido abriendo su corazón. La creadora de contenido siempre ha sido muy transparente con su comunidad y en este momento tan complicado no iba a ser menos.

La pérdida que ha sufrido Maica Benedicto ha sido totalmente inesperada y el shock y el dolor de la situación la han obligado a parar. Además, hace unos días se sometió a una operación y el postoperatorio le está causando mucho dolor. “El dolor de la operación está siendo más fuerte de lo que imaginaba, pronto os contaré todo”, ha asegurado. Todo esto ha hecho que la subcampeona de ‘Gran Hermano’ se tome un respiro del público.

Sabiendo lo importante que es ella para sus fans, la influencer ha querido transmitirles tranquilidad. Aunque desaparezca unos días para recargar fuerzas y energías, volverá pronto. “En unos días prometo volver con más fuerzas. Feliz navidad, os quiero muchísimo”, ha dicho para cerrar el comunicado. Los mensajes de apoyo no han tardado en llegar, llenado de amor y apoyo a Maica Benedicto.