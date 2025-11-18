Ana Carrillo 18 NOV 2025 - 19:08h.

Gerard Arias, tentador favorito de Claudia Chacón, y la exconcursante de 'Gran Hermano' han hablado de los inicios de su amistad

Maica Benedicto ha decidido instalarse definitivamente en Madrid para apostar por su carrera como colaboradora de televisión, modelo y creadora de contenido en redes sociales, por lo que ha alquilado un piso en la capital, en el que lleva ya unas semanas. La sorpresa de la exconcursante de 'Gran Hermano' ha sido mayúscula cuando ha descubierto que su amigo Gerard Arias, participante de 'La isla de las tentaciones' y soltero favorito de Claudia Chacón, es su vecino.

Los dos han subido una foto en sus stories de Instagram desde el gimnasio de su edificio y han grabado juntos varios vídeos para TikTok, además de compartir cariñosos mensajes públicos hacia el otro. "Pienso que amigas como mi Maiqui valen oro, te quiero", le ha escrito él al escuchar sus declaraciones de la semana pasada en el vídeo podcast de mtmad 'En todas las salsas', disponible en Mediaset Infinity. "Mi Gerard, te digo lo mismo", le ha respondido ella, que ha asegurado que le adora.

Algunos de sus seguidores se han quedado muy sorprendidos al saber que son tan amigos y es que no conocen el origen de su estrecho vínculo. Ante las dudas, la de Cartagena ha explicado que se conocieron en el reality 'Los vecinos de la casa de al lado' a comienzos de este año: en el vecindario de Mediaset, compartieron muchas charlas, confesiones y bromas, uniéndose mucho y convirtiéndose en amigos íntimos.

En el reality también se hicieron amigos de Mayeli Díaz, con la que Gerard coincide en 'La isla de las tentaciones 9', así como de Albert Barranco. Entre el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y la finalista de 'GH DÚO' hubo, de hecho, algo más que una amistad y es que se besaron varias veces, confesaron que se gustaban e hicieron planes para seguir conociéndose fuera, aunque finalmente esos planes no se llevaron a cabo.

"El hecho de que ahora seamos vecinos es bastante surrealista", ha comentado la que fuera amiga de Daniela Cano, que ha prometido a sus seguidores ir actualizándoles acerca de sus nuevas aventuras como vecinos: "Muy pronto os contaremos más".