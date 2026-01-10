Antía Troncoso 10 ENE 2026 - 20:17h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 19' ha celebrado su 27 cumpleaños rodeada de numerosos famosos e influencers

Maica Benedicto se somete a una operación que le cambiará la vida: “Hay decisiones que dan miedo”

Maica Benedicto cumple 27 años el próximo 12 de enero y este viernes ha celebrado por adelantado su fiesta de cumpleaños. La exconcursante de 'Gran Hermando 19', que hace una semanas desvelaba los detalles de la importante operación que se ha realizado, ha reunido en su celebración a muchos rostros conocidos de Telecinco, que no han querido perderse este día tan importante para ella.

La que fuera segunda clasificada de la tercera edición de 'GH DÚO' no ha tenido la mejor Navidad, pues en los últimos días del 2025 sufría una pérdida de un ser querido que la dejaba completamente en shock. Con mucho dolor por esta situación, Maica Benedicto tomaba la decisión de alejarse un par de días de las redes sociales y agradecía a todos sus seguidores por el apoyo y las palabras de cariño.

Después de este duro golpe en su vida, la murciana regresaba a las redes pocos días antes de su cumpleaños y, aunque, en un principio pensó en cancelar su fiesta, finalmente celebró este viernes un gran evento que contó con unos invitados muy especiales y conocidos, entre los que se encontraban: Gerard Arias, Miguel Frigenti, Mayka Rivera y Tania Deniz, entre otros

Tras su participación en 'GH 19' la vida de Maica Benedicto daba un cambio de 180º. Y es que la exgrahermana abandonaba su Murcia natal para comenzar una nueva vida en Madrid lejos de sus amigos y seres queridos. No obstante, durante los tres realities en los que ha participado, la modelo ha hecho grandes amistades que ha seguido manteniendo en la calle y que la acompañan en este nuevo capítulo de su vida.

Así ha sido la fiesta de cumpleaños de Maica Benedicto

Este viernes, Maica Benedicto ha celebrado por todo lo alto su fiesta de cumpleaños. A través de la historias que han compartido algunos de los invitados en sus redes sociales hemos podido conocer todos los detalles de la gran celebración de la modelo, quien durante su gran día lucía un despampanante vestido minifaldero de color rosa pastel y muy escotado.

En la decoración de la fiesta de Maica predominaba su color favorito, y que ya se ha convertido en toda una seña de identidad de la murciana: el rosa. Color, del que también estaban forrados dos grandes números decorativos con la edad de la influencer, que se encontraban en un photocall decorado con numerosos globos y en el que la exgranhermana sopló las velas de su tarta. Además, en el cumpleaños los invitados han podido disfrutar de grandes tablas de shushi y muchos de ellos lo han dado todo en el karaoke.

De su experiencia en 'GH 19' hemos podido ver en la fiesta a varias de sus 'fresis' (apodo que tenía el grupo de Maica durante el concurso), como las hermanas Rolek y Nerea Rodríguez. En cuanto a 'GH DÚO', no ha faltado a la celebración su gran e inseparable amigo, Miguel Frigenti, que ha ido acompañado de su novio. Pero, sobre todo, en el evento han estado presentes muchos de los excompañeros de Maica Benedicto durante su paso por 'Los vecinos de la casa de al lado' como: Tadeo, Sthefany, Gerard y Gabriella.

Y es que la modelo tuvo la oportunidad de conocer en los apartamentos de Mediaset a varios de los concursantes de 'LIDLT 8' y, aunque en un principio, la de Murcia no encontraba su lugar en el reality, poco a poco fue ganándose un hueco y el cariño de sus compañeros, en especial, de Mayeli y Gerard Arias. Tanto es así que, una vez terminado el programa, hemos podido verla compartiendo rato con ellos, sobre todo con el de Tomelloso, que se ha convertido en su vecino también fuera del programa y en un amigo muy especial para ella.