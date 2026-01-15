Natalia Sette 15 ENE 2026 - 17:42h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con sus seguidores un miedo al que ha tenido que enfrentarse

Marta Castro confiesa lo que más le ha dolido desde el anuncio de su embarazo

Compartir







Marta Castro se enfrenta a uno de sus mayores miedos en su tercer trimestre de embarazo. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha querido compartir con sus seguidores el duro momento por el que ha tenido que pasar. Muy nerviosa, la futura mamá explica todo con detalles acompañada de su novio, Rodri Fuertes.

PUEDE INTERESARTE Marta Castro se arrepiente del impresionante regalo que le ha hecho a Rodri Fuertes por Navidad

Acostumbrada a compartir todo lo que le pasa, y mucho más después de anunciar su embarazo, la exmujer de Fonsi Nieto ha subido a sus ‘stories’ de Instagram una serie de videos explicando un miedo que tiene. Muy nerviosa, Marta confiesa que debe enfrentarse a algo a lo que no está preparada. “Hoy el día no acompaña, es triste y lluvioso”, ha comenzado diciendo.

“Si no aparezco por aquí es porque no he aguantado el dolor que me va a ocasionar el empaste”, explica con sinceridad. A la influencer le da pánico acudir al dentista, y mucho más después de haberse quedado embarazada, pues al estar ya en el tercer trimestres, no puede ponerse anestesia. “Un empaste eh, ojo, que va a dar a luz en tres meses”, interviene Rodri mientras Marta graba el video.

El exnovio de Adara Molinero no se puede creer que su chica le tenga tanto miedo a los dentistas y la acompaña para darle su apoyo. “Quiero llorar, tengo muchos nervios. No hago dramas, os juro que estoy a punto de llorar”, ha dicho honesta la asturiana. En el videos que ha publicado se le puede ver muy nerviosa y sin ningunas ganas de entrar a la clínica.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Su visita está más que justificada, y es que la exconcursante de ‘GH VIP’ hace un tiempo se empastó un diente y ahora se le ha hecho un agujero y debe reparárselo. El problema es que al estar embarazada de 7 meses, no puede ponerse anestesia, por lo que simplemente se lo han tapado. “Tengo un empaste que se está filtrando y me lo ha tapado porque ahora mismo no se puede hacer nada más”, ha explicado la influencer.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A raíz de esto, su visita no fue tan tormentosa como se esperaba y no lo pasó tan mal. Rodri Fuertes lo ha coorroborado aportando un toque de humor a la situación. “Me esperaba más show la verdad, si lo sé no vengo”, dice divertido. Aún así, Marta asegura que una vez de a luz, volverá para que le traten adecuadamente el empaste, por lo que tendrá que enfrentarse a su mayor miedo una vez más.