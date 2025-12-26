Natalia Sette 26 DIC 2025 - 15:25h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' enseña lo que le ha regalado a Rodri Fuertes por Navidad y se arrepiente casi al instante

Marta Castro y Rodri Fuertes aclaran cómo se encuentra su bebé tras una ecografía crucial

Compartir







La Navidad ha llegado por todo lo alto a casa de Marta Castro y Rodri Fuertes. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ y la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ esperan con ganas a su primer bebé en común y estas fechas tan bonitas han calado en ellos con el doble de ilusión. Tanto es así que Marta le ha hecho un impresionante regalo a Rodri del que ya se está arrepintiendo.

La expareja de Fonsi Nieto quiso sorprender a su chico con un detalle muy especial, ya que, teniendo en cuenta que ahora está embarazada , pasará mucho más tiempo en casa. “Mamá Noel ha dicho que como voy a estar muchas horas en casa…”, ha puesto Rodri emocionado a través de sus ‘stories’ de Instagram. La divertida frase va acompañada de la foto con el increíble regalo: Una Play Station 5, la última que ha salido al mercado.

Por su parte, Marta también ha compartido el regalo pero desde su perspectiva. “Mamá Noel ha traído esto, no sé en qué momento lo eligió y si se arrepentirá”, ha escrito mostrando que el exnovio de Adara Molinero ya la ha instalado en el salón. “Play + FIFA + un juego de no sé qué”, continúa diciendo. La influencer deja claro que no solo le compró la consola, si no también juegos para estrenarla.

Aunque al principio el arrepentirse del regalo lo plantea como una broma, pronto cambia de opinión. “¿Me arrepentiré? Si. Creo que lo estoy haciendo ya”, asegura en un video en el que se ve como Rodri está ya enganchado. La futura mamá no tiene muy claro si el regalo que le hizo a su chico con toda la ilusión del mundo se terminará por convertir en su mayor enemigo.

PUEDE INTERESARTE Rodri Fuertes desvela su desconocido trabajo fuera de las redes sociales

Además de mostrar lo que le ha regalado él a ella, Marta también ha presumido de "Papá Noel". Dejando la broma de la Play de lado, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' muestra encantada el regalo que le ha hecho el madrileño por Navidad. “Mi Papá Noel acertando de pleno”, asegura entusiasmada. En la foto que comparte en sus redes sociales se puede ver un precioso bolso en tonos burdeos. El color y el tamaño son ideales para esta época del año y además es 100% hecho en España. Ambos lucen muy felices por los regalos recibidos continúan pasando unas dulces fiestas.