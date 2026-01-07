Marta Castro confiesa lo que más le ha dolido desde el anuncio de su embarazo

Equipo Outdoor 07 ENE 2026 - 08:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha compartido un vídeo reflexionando sobre los comentarios que, aunque se disfrazan de "buena intención" generan mucha presión social

Marta Castro se arrepiente del impresionante regalo que le ha hecho a Rodri Fuertes por Navidad: “En qué momento lo elegí”

Marta Castro ha compartido un vídeo reflexionando sobre la presión social que rodea a la maternidad, denunciando esos comentarios que, aunque se disfrazan de "buena intención", terminan hiriendo a muchas y que a la exconcursante de 'GH VIP' le han terminado doliendo en algún momento de su embarazo.

La influencer atraviesa uno de sus momentos más especiales tras anunciar que espera su primer hijo junto a Rodri Fuertes. Sin embargo, este camino hacia la maternidad se ha visto empañado por una gran cantidad de críticas que recibe a diario desde que dio la noticia.

Son "frases bienintencionadas pero de aquella manera" asegura la influencer, que ha hecho un repaso por los comentarios que ha tenido que escuchar a medida que su barriga ha ido cambiando. Para Marta, el problema radica en que, al estar embarazada, parece que el respeto a la intimidad desaparece "Durante el embarazo todo el mundo opina", confiesa.

"Relájate que el bebe lo nota" o "tu cuerpo es sabio" son alguno de los ejemplos que ella misma ha dicho que recibe, pero uno de los puntos que más le ha molestado es acerca del físico como "Uy, pues tienes mucha tripa para el tiempo del que estás, ¿no?". Según explica la ex pareja de Fonsi Nieto, este tipo de juicios no aportan nada positivo: "¿Qué significa? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Es mejor tener poca barriga?", se pregunta cuestionando la necesidad de opinar sobre el tamaño de su cuerpo.

Más allá del físico, la creadora de contenido ha señalado comentarios que tocan fibras mucho más sensibles, como la planificación de su maternidad o el futuro que le espera como madre. Hay una pregunta en concreto que le ha resultado especialmente invasiva: "¿Y el bebé es buscado?". Ante esto, Marta no se ha calla "¿Pero a ti qué te importa?" dejando claro que hay límites que no se deberían cruzar.

No obstante, no todo han sido críticas. La amiga de Laura Matamoros también ha querido poner en valor aquellos mensajes que le han servido de "alivio y consuelo" en los días más difíciles. Palabras de apoyo que, según ella, deberían ser la norma y no la excepción. "No es necesario que puedas con todo, estás creando vida", "Descansar también es cuidar", "No estás sola".

Para terminar, la colaboradora ha querido lanzar un mensaje sobre el juicio ajeno, recordando que la presión estética y social afecta a todas las mujeres, independientemente de su estado "No hace falta que estés embarazada para que la gente juzgue sobre tu cuerpo o sobre tu situación". Con esta confesión, Marta Castro ha dado pie a sus seguidores para que hablen sobre los comentarios que han ellos han recibido.