La exconcursante de 'Gran Hermano' comparte sus metas del 2026 y hace referencia a todo lo que ha vidido con su familia este año pasado

Sofía Suescun recibe una llamada inesperada de su padre, con quien no tiene relación: "Me ha revuelto el estómago"

Sofía Suescun ha pasado sus navidad en Maldivas junto a Kiko Jiménez , un lugar paradisiaco que la ha llevado a desconectar por completo y centrarse en lo que planea conseguir en este 2026. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ desvela un significativo propósito para este año y hace referencia a su complicada situación familiar.

A pesar de que el final del 2025 ha sido muy dulce para la exconcursante de ‘Supervivientes’, la realidad es que su año ha sido bastante turbulento. Sobre todo por la situación con su madre, Maite Galdeano, quién cargó duramente contra ella hace algunos meses y llegó incluso a insultarla. Todo el mundo se quedó muy impactado tras estos acontecimientos, pues nadie se esperaba que una madre pudiera hablar así de su propia hija.

Poco después, Maite se disculpó con su hija y le pidió perdón por haberle faltado el respeto, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Hace muchos meses que la novia de Kiko Jimenez decidió sacar por completo de su vida a su madre y así lo ha mantenido hasta el día de hoy. A pesar de los intentos de su progenitora por volver a entablar relación, Sofía se ha mantenido firme.

A lo largo del tiempo, esta actitud fría de la influencer con respecto a su situación familiar ha llamado mucho la atención de sus seguidores. No obstante, aunque la exconcursante de ‘Gran Hermano’ intenta guardar cómo se siente para sus seres más cercanos, ha compartido sus propósitos de este 2026 y con ellos un poquito de su privacidad y sentimientos.

“Metas 2026: Cuidar mi energía, hacer las paces con mi historia”, ha puesto en un reel de Instagram con un video de ella misma disfrutando en las playas de Maldivas. Un propósito bastante significativo después de todo lo que ha vivido este 2025. Sin duda alguna, Sofía pretende seguir al márgen de todas las polémicas y evitar a toda costa aquello que le haga mal.

Además de este, comparte otras metas que seguirá a partir de ahora. “Elegirme con amor, confiar en mi proceso, no caer en la comparación”, ha escrito también en el post. Como se observa, todos sus objetivos están enfocados en matarse en calma y cuidarse mucho a ella misma. Sus fans quedarán pendientes de saber si ese "hacer las paces con mi historia" conllevará también retomar el contacto con su madre y volver a tener algún tipo de relación.