Lidia González 15 ENE 2026 - 17:53h.

El llamativo intercambio de interacciones entre la concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ y Omar Sánchez

El asombroso parecido entre el nuevo novio de Lucía Sánchez e Isaac Torres

Compartir







Gloria González ha dejado sin palabras a toda la audiencia y a su hermano Manuel González al decidir entrar a ‘Gran Hermano DÚO’ para concursar en el programa. Aunque no se conoce mucho sobre su vida personal, más allá de dar la cara siempre por el gaditano en distintos platós de televisión, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han descubierto una importante información sobre el vínculo que la une con Omar Sánchez, expareja de Anabel Pantoja. ¡No te pierdas todos los detalles que han contado en el programa completo, en Mediaset Infinity!

La influencer comenzaba su nueva aventura televisiva hace tan solo una semana, un importante paso en su vida que no ha dejado a nadie indiferente. Después de que Gabriella Hahlingag cargue contra la que fuera su cuñada, Anna Gurguí saca a la luz unas llamativas interacciones entre la gaditana y el canario: “Hay muchos likes de Omar Sánchez”.

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ desvelan todos los detalles sobre esta inesperada relación entre la concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ y el que fuera concursante de ‘Supervivientes’. Además, explican el origen de este vínculo y la razón que podría esconderse tras estas interacciones en redes sociales.

Programa completo: La influencia de Gloria sobre su hermano, Manuel González

PUEDE INTERESARTE Jessica Goicoechea y Manu Moreno, juntos de nuevo

El paso que ha dado Gloria González de terminar de sumergirse en la esfera pública por completo, ya que hasta ahora solo se la ha podido ver defendiendo a su hermano en distintos programas, ha suscitado todo tipo de opiniones. Después de comentar la decisión de la gaditana, Fani Carbajo se muestra muy contundente al hablar sobre la influencia que Gloria ejerce sobre su hermano, Manuel González: “Cuando se junta con ella, cambia”.

Anna Gurguí ha descubierto una información muy sorprendente sobre Gloria González, hermana de Manuel, y la ha puesto sobre la mesa en el plató de ‘En todas las salsas’. Omar Sánchez, expareja de Anabel Pantoja, habría dejado muchos likes en sus redes sociales y los colaboradores del videopodcast destapan el vínculo que hay entre ellos. Además, llaman en directo a Gabriella Hahlingag para conocer todo lo que piensa. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado!