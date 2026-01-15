Lidia González 15 ENE 2026 - 11:13h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ cuentan todos los detalles sobre su nuevo hogar y desvelan dónde van a asentarse

Edi Insua y Violeta Crespo desvelan cómo van a repartirse los gastos tras su boda

A pesar del poco tiempo que llevan juntos, Violeta Crespo y Edi Insua están dando pasos agigantados en su relación, sin miedo a mostrárselo a sus seguidores. Por este motivo, después de contar los primeros detalles de su boda, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ se sinceran sobre sus planes de comprarse una casa. La pareja ha hablado sobre otro tema muy importante que quieren solucionar cuanto antes y explican en qué lugar quieren hacerlo y cómo será la decoración.

Aunque el influencer le dio las llaves de su casa en Galicia a la madrileña, afianzando así su relación, lo cierto es que la pareja quiere tener su propio hogar para comenzar su vida juntos. “Yo diría un alquiler con derecho a compra”, comienza explicando el creador de contenido. Además, han desvelado dónde quieren adquirir el piso y despejan las dudas sobre el lugar en el que van a asentarse.

Violeta Crespo no solo tiene claros todos los aspectos que quiere incluir en su boda, algo que ha remarcado pese a no haberse metido de lleno en los preparativos, sino que también asegura que sabe perfectamente cómo va ser la decoración de su casa. “Me lo deja a mí”, confiesa la influencer entre risas.

Una de las grandes dudas sobre el futuro de la relación de Violeta Crespo y Edi Insua es el lugar en el que van a comenzar su vida juntos. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ desvelan si se asentarán en Galicia o en Madrid tras su boda, algo que tienen muy claro. Los creadores de contenido se abren en canal y desvelan si estarían dispuestos a dejarlo todo el uno por el otro.

Violeta Crespo y Edi Insua tienen muchas novedades que contar sobre su relación tras haberse comprometido y se sinceran sobre una importante decisión que han tomado respecto a su futuro juntos. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ hablan sobre sus planes de vivir juntos y explican cómo va a cambiar su relación una vez estén casados. Además, la pareja confiesa si tiene miedo a caer en la rutina y qué piensan hacer para mantener la llama del amor. ¡Dale al play y no te lo pierdas!