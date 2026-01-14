Lidia González 14 ENE 2026 - 09:01h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ no duda en advertir al gallego sobre una situación que quiere evitar en su enlace

Violeta Crespo y Edi Insua desvelan el destino de su viaje de luna de miel

Compartir







Violeta Crespo está muy feliz ahora que ha comenzado a sumergirse en todos los preparativos de su boda, aunque hay algunos aspectos que tienes más que claros. Después de hablar de la significativa fecha en la que les gustaría celebrar su enlace, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ le hace una firme petición a Edi Insua sobre su boda. La influencer se ha puesto muy seria a la hora de hablar sobre este tema y le deja claro a su novio que no se trata de una broma. ¡Descubre todo lo que ha dicho para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha vivido un momento muy emocionante al ver a su novio hincar la rodilla y pedirle matrimonio, un sueño del que todavía le cuesta despertar. Aunque la influencer ha dicho que va a ser el día más feliz de su vida, no quiere que nada pueda empañarlo y, por eso, no ha dudado en advertir al gallego sobre una situación que quiere evitar a toda costa: “Te lo digo ya”.

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo desvela cómo va a ser el peinado para su boda con Edi Insua

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ le ha dado al gallego todos los motivos por los que está totalmente en contra de una situación. La influencer, que ha hablado de la impactante lista de invitados, tenía pensado comentárselo en privado, pero no ha tenido reparos de hacerlo frente a las cámaras de mtmad para que todos sus seguidores sean conscientes de esta petición que le quiere hacer.

Capítulo completo: Edi Insua reacciona a la advertencia de Violeta Crespo

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo se sincera sobre sus planes de convertirse en madre con Edi Insua

A pesar de que Violeta Crespo ha sido muy firme con todo lo que le ha dicho a su pareja, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ no se ha quedado atrás. Edi Insua reacciona a la advertencia de la madrileña y tampoco se calla a la hora de decir lo que piensa. Tanto es así que, a pesar de compartir una sonrisa cómplice, la creadora de contenido sentencia el debate que han comenzado de manera tajante: “Cortamos el capítulo que vamos a discutir”.

Violeta Crespo y Edi Insua ya están comenzando a pensar los primeros detalles sobre la planificación de su boda, algo que han querido compartir con sus seguidores. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ desvelan el importante papel que va a tener Gael en su enlace, el baile de novios que van a realizar y la impactante actividad que quieren incorporar en la ceremonia. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para ‘#Violedi’ en Mediaset Infinity!