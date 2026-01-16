Lidia González 16 ENE 2026 - 13:03h.

Triana Marrash está siendo aconsejada por otras creadoras de contenido para mejorar su imagen pública

La Marrash ha sorprendido a todos sus seguidores tras su salida de la casa de los Gemelos, mostrando una faceta completamente diferente a la que les tenía acostumbrados. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ y especialmente Nicole Delgado, han puesto sobre la mesa el drástico cambio de imagen de la influencer. Los presentes en el plató analizan a qué puede deberse esto y las consecuencias que puede tener para su futuro profesional. ¡No te pierdas todos los detalles que han contado en el programa completo, en Mediaset Infinity!

“No creo que esté intentando blanquear su imagen, ella tiene que crecer”, comienza asegurando Nicole Delgado. La creadora de contenido, que conoce muy bien a la influencer, se sincera sobre los motivos que le habrían impulsado a tratar de transformar su imagen pública. “Le están recomendando por dónde ir”, continúa al hablar de las personas a las que se está acercando para aconsejarla.

Sin embargo, lo que pudiera parecer un gran paso para su proyección, tiene un lado negativo que los colaboradores del videopodcast ha querido remarcar. Nicole ha sido muy sincera con lo que está viviendo la creadora de contenido y habla claro sobre las consecuencias que esto puede tener para el desarrollo de su trayectoria profesional: “Si le arrebatas todo lo que le ha llevado al éxito, puede perder el interés”.

Nicole Delgado no solo ha hablado sobre el cambio de imagen que ha protagonizado la que fuera concursante de la casa de los Gemelos, sino que también se ha sincerado sobre su relación con La Marrash. La creadora de contenido ha ahondado en su vínculo con ella, con quien ha protagonizado algunos altos y bajos, y se confiesa sobre el punto en el que se encuentran ahora.

La Marrash está dando algunos pasos que han despistado por completo a la esfera pública, ya que podría tratarse de un intento de lavado de imagen de cara a posibles ofertas en el futuro. Sin embargo, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ no lo tienen tan claro y han querido analizar exhaustivamente todo lo relacionado con este giro radical. ¡Descubre todo lo que han contado, en exclusiva, para el videopodcast de Mediaset Infinity!