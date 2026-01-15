Giovanna González desvela la petición de Julio Iglesias a su entorno

Ana Carrillo 15 ENE 2026 - 15:35h.

Giovanna González ha aclarado la petición que el cantante le habría hecho a su entorno tras ser acusado de agresión sexual por dos exempleadas

Julio Iglesias ya se ha pronunciado tras las acusaciones de agresión sexual por parte de dos exempleadas de su casa de Punta Cana, en República Dominicana. Tal y como adelantó Leticia Requejo en 'El tiempo justo', el cantante había recibido la oferta de romper su silencio en su revista de confianza, 'Hola'. "No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto", cuentan desde esa publicación.

"Julio está preparando su defensa y todo se va a aclarar. Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido", añaden en la revista. Pero mientras el cantante no da más aclaraciones, personas de su entorno, como Ramón Arcusa, componente del 'Dúo Dinámico' e íntimo amigo suyo, sigue concediendo entrevistas, como la que dio en 'El programa de Ana Rosa', donde aseguró que Julio estaba "preocupado" por las opiniones que se estaban vertiendo sobre él.

También ha hablado Ana García Obregón, que en '¡De viernes!' se sinceró sobre su vínculo con el artista. Pepe del Real considera que la actriz estuvo "desacertada" y Patricia Pardo no ha querido citar a nadie pero ha comentado que considera que muchas personas que están saliendo en defensa del cantante "se están equivocando".

Según explica la periodista Giovanna González en 'Vamos a ver', Julio Iglesias le habría pedido a las personas de su entorno que no hagan más declaraciones sobre el tema: "Él ha pedido que nadie hable públicamente porque considera que estos testimonios le están perjudicando, es que no son una defensa, es el enemigo en casa".