Jessica Bueno habla de su cambio físico después de las navidades

Natalia Sette 16 ENE 2026 - 12:15h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte qué está haciendo para perder los kilos que cogió durante la época más festiva del año

La llamativa reacción de Jessica Bueno cuando le preguntan por su presunta relación con un amigo de Kiko Rivera

Compartir







Jessica Bueno habla abiertamente de su cambio físico después de las navidades. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP 8’, transparente siempre con todos sus seguidores, ha querido compartir todo lo que está haciendo para recuperar el cuerpo que tenía antes de todas las fiestas.

La expareja de Kiko Rivera empieza el 2026 por todo lo alto, queriendo cuidar su cuerpo después de la época más festiva del año. La influencer sube un video a sus ‘stories’ contando el remedio que ha puesto: unos masajes drenantes. No es la primera vez que Jessica decide hacérselos, ya en el pasado le funcionaron y ha querido empezar de nuevo.

“He cogido unos kilitos”, ha explicado con total sinceridad. Es por ello que ha acudido a su clínica de confianza, que además hace visitas a domicilio, para someterse de nuevo a los masajes. La propia modelo admite que para ella “haber cogido unos kilitos de más” no es ningún problema, pero que todo aquello que le venga bien a su cuerpo, es bienvenido.

Además de los drenajes, la expareja de Luitingo ha comenzado de nuevo sus entrenamientos. Una rutina que le ha marcado su entrenador, Juan Calambres, que trabaja con muchos otros famosos, y que consigue que se tonifique en tan solo 20 minutos. También a través de sus redes sociales, Jessica compartía cómo era esta rutina y todos los ejercicios que realiza.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Desde que se sometió a una de las experiencias más duras de su vida, competir en 'Supervivientes', la influencer le da mucha importancia a mantenerse en forma y tener el cuerpo y la menta sanos. Muchas veces han sido las que, con total sinceridad, la modelo ha hablado de lo complicado que es dedicarse tiempo a ella misma siendo mamá de dos niños y trabajando a la misma vez.

De hecho, en un post que ha subido hace unos días recordando cómo fue su 2016, ya planteaba la dificultad de conciliar la vida de mamá con el deporte. Aún así, siempre ha intentado que el ejercicio esté presente en su vida. "Aun así, encontré fuerza donde no sabía que la tenía. Me puse en forma, iba al gym cada día", explicaba en este post junto a imágenes que lo demuestran.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ahora que sus hijos son algo mayores, Jessica se ha puesto como prioridad y está por fin haciendo todo aquella que le llena y la hace inmesamente feliz. Masajes drenantes, sesiones de gimnasio e incluso técnicas de electroestimulación.