Natalia Sette 16 ENE 2026 - 16:03h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' desvela cuál es el problema que tiene en el tercer trismestre de embarazo

Marta Castro se enfrenta a uno de sus mayores miedos en su tercer trimestre de embarazo

Compartir







Marta Castro aparece de nuevo en sus ‘stories’ para compartir el diagnóstico de una lesión que sufre en el séptimo mes de embarazo. Honesta como siempre, la que fuera concursante de ‘GH VIP’, ha querido contarle a todos sus seguidores lo que está pasando y abiertamente habla de qué es y de los síntomas que tiene.

PUEDE INTERESARTE Rodri Fuertes y Marta Castro enseñan la cara de su hija tras la revisión de la semana 26 de embarazo

Desde que compartió que esperaba un bebé junto a Rodri Fuertes, su pareja desde hace más de dos años, la influencer ha hecho partícipes a sus fans de todo sobre su embarazo. Muchos de ellos han notado últimamente que algo ha cambiado en el andar de Marta. De hecho, ella misma cuenta que una seguidora se lo dijo hace unos días.

Sin pelos en la lengua, la expareja de Fonsi Nieto ha contado por qué. “Básicamente ando como un pingüino porque tengo pubalgia”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’ de Instagram. Una lesión que también tuvo cuando se quedó embarazada por primera vez y que ahora padece de nuevo. “No me acordaba que lo había tenido con Hugo hasta que mi hermana me dijo que me pusiera el cinturón pélvico”, ha contado sincera.

PUEDE INTERESARTE Marta Castro confiesa lo que más le ha dolido desde el anuncio de su embarazo

Marta cuenta que durante estos últimos meses de embarazo no se ha quitado el cinturón pélvico, que ha guardado mucho reposo y que incluso su propia hermana la está tratando. Ahora que sus seguidores se lo han notado, la asturiana lo ha explicado con todo lujo de detalles para que pueda entenderse bien.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Es un dolor en la zona pélvica, en mi caso en la ingle izquierda, que te impide andar, subir escaleras, cargar peso…Cada vez que me giro en la cama veo las estrellas. Esto viene causado por cambios hormonales y porque el cuerpo se prepara para el parto y los músculos y los ligamentos se vuelven más laxos”, ha dicho con sinceridad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque admite que está teniendo un “embarazo maravilloso”, esta lesión es algo que muchas veces la imposibilita para hacer muchas cosas. “Duele que te mueres”, ha asegurado. Aún así, agradece no haber tenido otros síntomas cómo naúseas durante la gestación y espera que continúa así hasta de a luz dentro de tres meses.