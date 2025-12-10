Natalia Sette 10 DIC 2025 - 10:45h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' comparte cómo ha crecido el bebé que tendrá con Marta Castro

Marta Castro cuenta que tiene 'baby brain' y explica los síntomas

Rodri Fuertes y Marta Castro enseñan la evolución del embarazo en la semana 21 de gestación. Desde que anunciaron que iban a ser papás , la pareja ha ido compartiendo todos los avances de su bebé y no iban a dejar pasar la oportunidad de mostrar cómo ha crecido. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha subido una imagen a su Instagram de cómo está la barriga de su chica en el quinto mes para que todos sus seguidores la puedan ver.

Hace ya varios meses que Marta y Rodri dieron a través de sus redes sociales la feliz noticia de que esperaban un bebé. Un sueño que tenían desde que su relación sentimental comenzó en 2023. Emocionados e ilusionados por la noticia, los enamorados han ido actualizando todos los avances del embarazo, desde su reacción al test de embarazo positivo, hasta las primeras ecografías.

Ahora, el que fuera novio de Adara Molinero muestra el tamaño de la barriga de su chica en la semana 21 de embarazo. “Digievolución semanal”, pone divertido sobre el vientre de Marta Castro. Acompañando a la imagen, se puede ver una captura de la famosa app que utilizan las embarazadas para observar el tamaño de su bebé. Estas aplicaciones suelen comparar el tamaño del pequeño con objetos o animales, para que los futuros padres puedan imaginarlo de una forma más cercana. En el quinto mes, el hijo de Rodri y la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ es un gatito.

A pesar de que nadie confiaba en que su relación siguiera adelante debido a la diferencia de edad, la pareja ha demostrado que su amor puede superar todos los obstáculos que les pongan. Ambos se encuentran en una de las etapas más dulces y bonitas de sus vidas y no pueden estar más felices. Ajenos a las críticas, Rodri y Marta siguen compartiendo todo sobre su embarazo con aquellos que los han apoyado desde los inicios de su noviazgo.