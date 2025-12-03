Omar Sánchez rompe su silencio tras salir a la luz el motivo de su ruptura con Guacimara

Rocío Molina 03 DIC 2025 - 13:49h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado tras salir a la luz el motivo de su ruptura con Guacimara y reconoce que ha cometido errores

Exclusiva | El motivo real de la ruptura de Omar Sánchez y su novia Guacimara: “No ha sido de mutuo acuerdo”

Omar Sánchez ha roto su silencio después de que haya trascendido el motivo de su ruptura con Guacimara, la joven canaria con la que estaba desde el pasado mes de agosto. El exconcursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado a través de sus historias de Instagram reconociendo sus errores y dejando claro cómo quiere avanzar hacia el futuro.

Desde que hiciera el comunicado en el que contaba cómo estaba y daba la noticia de que su última historia de amor había llegado a su fin, el windsurfista canario ha preferido estar callado. Un silencio que ha roto tras desvelarse en 'En todas las salsas' el motivo real de su ruptura. "Estoy dispuesto a cambiar y mejorar en aquellas cosas en las que he fallado", ha confesado.

El exmarido de Anabel Pantoja no ha hecho alusiones acerca de quién ha dado este paso, aunque el entorno cercano a su exnovia apunta a que fue Guacimara la que decidió terminar con la relación al no verle futuro. Dejando entrever que está pasando por un momento complicado, Omar Sánchez ha reconocido que está dispuesta a cambiar tras esta última decepción amorosa.

"Soy consciente de que no soy perfecto y, de que, como cualquier persona cometo errores, pero también creo que cada día tenemos una oportunidad para aprender algo nuevo. Me esfuerzo por escuchar, reflexionar, crecer, tanto a nivel personal como en mis objetivos y planes de futuro", ha revelado a sus seguidores, explicando cómo quiere seguir de ahora en adelante.

Omar Sánchez ha reconocido, en cierto modo, la parte en la que ha fallado en esta relación, pero se mantiene firme en no querer dar más detalles de esta separación. El windurfista se está levantando tras este duro golpe que le ha hecho cambiar nuevamente de escenario y admite que se está refugiando en los suyos en estos duros momentos. Centrado en su negocio y apoyándose en su familia, Omar Sánchez ha admitido que va a estar con ellos en las fiestas de Navidad para reponerse y atendiendo a sus nuevas circunstancias.

Es cierto que el exmarido de Anabel Pantoja y exnovio de Marina Ruiz no se esperaba este final y más después de haber dado bastantes pasos y hasta de haber ampliado recientemente la familia con la llegada de Tirma, un cachorro de pomerania. Pero 'el negro' ha hecho pública su ruptura, cómo se siente tras salir a la luz que "lo está pasando muy mal" para no caer en especulaciones.