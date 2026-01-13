Omar Sánchez habla del mal momento que vive: "Siento necesidad de contarlo"

Rocío Molina 13 ENE 2026 - 10:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado y ha reconocido a sus seguidores el bajón anímico que atraviesa

Omar Sánchez llora una trágica pérdida: "Nos vemos en la próxima ola"

Compartir







No está siendo un buen momento para Omar Sánchez. Aunque siempre intenta ser positivo y se esconde tras unas gafas de sol y una sonrisa, el exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado y hablado sobre el delicado momento anímico que atraviesa. El que fuera marido de Anabel Pantoja se ha quedado tocado tras su última decepción amorosa y también por el duro golpe de la trágica muerte de un compañero de windsurf al que ahora le han rendido homenaje.

El canario ha dejado constancia de que no está como siempre y, aunque trata de mantener su característico buen humor, este se encuentra en un momento complicado y ha querido compartirlo con su familia virtual tras tratar un tiempo de abordar este tema.

Con su característica transparencia y aprovechando su red de apoyo, Omar Sánchez ha hablado para desahogarse acerca de la delicada etapa que está pasando después de una ruptura sentimental y de haber perdido a un compañero de windsurf, muy querido en Pozo Izquierdo. "Siento necesidad de contárselo", ha avanzado el windsurfista y empresario en un texto que ha publicado en su perfil oficial de Instagram.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"He estado un poco fuera de las redes porque necesitaba parar, desconectar y pasar tiempo de calidad con la gente que quiero. Estos últimos meses han sido muy intensos, mucho caos, mucho movimiento, sin apenas frenar… y el cuerpo y la cabeza también piden pausa", ha confesado tras reflexionar sobre estos aspectos que ha experimentado en su vida.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque normalmente no es una persona de parar ni mirarse mucho, Omar Sánchez ha tomado esta determinación después de los últimos acontecimientos que le han superado. Ahora, entre los propósitos que tiene para este año están el escucharse más y saber frenar cuando su mente y cuerpo se lo están pidiendo.

Y, por ello, el ex de Marina Ruiz ha manifestado su deseo: va a estar más desconectado, pero no quiere que sus seguidores se preocupen. "Necesitaba este descanso para mirarme por dentro, ordenar, sanar ciertas cosas y seguir reconstruyéndome. Porque para dar lo mejor de uno, primero hay que estar bien. Volveré más fuerte que nunca. Esto solo es una pausa necesaria para seguir adelante con más claridad, energía y amor".

Un mensaje que ha llegado al alma a su comunidad y estos le han mandado ánimo y mensajes de cariño para superar ese bache emocional al que Omar Sánchez ha puesto ahora palabras.