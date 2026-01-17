Lidia González 17 ENE 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que el vestido no va a tener nada que ver con el que llevó a su anterior boda

Fani Carbajo llega al videopodcast dispuesta a hablar no solo de lo bueno, sino de todas las polémicas que ha despertado su compromiso con Fran Benito. Por este motivo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si Susana Molina está invitada a su boda tras su acercamiento. La creadora de contenido no ha tenido problema al sincerarse sobre este aspecto y explica cómo se siente. ¡Dale al play y descubre la respuesta, en el programa completo, en Mediaset Infintiy!

La influencer está muy emocionada por poder contar todos los detalles de su enlace con el padre de su hija, tras presumir de su anillo de compromiso. Uno de estos aspectos es su lista de invitados y, como no podría ser de otra manera, ha contestado a la gran pregunta sobre la presencia de Susana Molina en su boda tras haber protagonizado un desencuentro y haberla desmentido.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre la decisión que ha tomado respecto a la influencer, quien no la invitó a su boda. Bajo la atenta mirada de los colaboradores de ‘En todas las salsas’, la creadora de contenido explica los motivos por los que ha dado este paso tras haberse reconciliado con ella.

Fani Carbajo está deseando que llegue el gran día de darle el ‘sí, quiero’ a Fran Benito y ha querido contar todos los detalles sobre los preparativos. Aunque no ha pasado mucho tiempo desde la gran pedida, lo cierto es que la influencer lo tiene ya todo muy atado y ha desvelado el dineral que lleva gastado en su boda. Lo cierto es que no puede estar más emocionada por este momento y habla claro sobre esta elevada cifra de dinero.

Fani Carbajo llega pisando fuerte al estreno de temporada de ‘En todas las salsas’ para actualizar todo sobre su esperada boda con Fran Benito. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ presume de su anillo de compromiso, se moja a la hora de hablar de los invitados o desvela quién va a ser la encargada de hacerle las alianzas de su boda. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en el videopodcast, disponible en Mediaset Infinity!