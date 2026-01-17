El verdadero motivo de la ausencia del rey emérito en la capilla ardiente de Irene de Grecia: "Es polémico"

Doña Sofía, los Reyes y sus dos hijas han acudido al responso celebrado en la catedral ortodoxa de Madrid

Último adiós a Irene de Grecia: la reina Sofía acude al velatorio de su hermana acompañada de Felipe VI, la reina Letizia, Leonor y Sofía

Este sábado han comenzado los actos de despedida de la princesa Irene de Grecia, quien fallecía el pasado jueves a los 83 años de edad. La reina Sofía, que durante décadas se ha mantenido al lado de su hermana, ha sido también la persona que ha pasado con la princesa sus últimos días de vida.

Tan solo unas horas después de su muerte, el cuerpo sin vida de Irene de Grecia era trasladado hasta el palacio de la Zarzuela donde se velaría en la intimidad hasta comenzar los actos públicos. Irene de Grecia se mudó al palacio junto a su hermana en el año 1981 tras la muerte de la madre de ambas, momento desde el cual las hermanas no se separaron.

A la misa velatorio en la catedral ortodoxa de Madrid han acudido personas tan dispares como los reyes, sus dos hijas, o Isabel Díaz Ayuso y Antonio Resines, entre otros. A quien no se ha visto en el adiós a Irene de Grecia es al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, quien ya anunciaba este viernes que no asistiría.

Juan Carlos "reta in extremis" a Casa Real

Marina Pina, experta en Casa Real, ha conectado en directo desde la capilla ardiente de Irene de Grecia en Madrid y ha explicado los verdaderos motivos por los que Don Juan Carlos habría decidido no asistir al último adiós de la que durante décadas ha sido su cuñada:

"Hay dos motivos por los que Don Juan Carlos no ha asistido al responso de Irene de Grecia, la hermana de su todavía esposa. El oficial es que el médico le habría recomendado no hacer vuelos largos, pero el motivo real es que él quiere dormir en Zarzuela a toda costa, y como le han dicho que no puede dormir en el Palacio pues ha decidido que no va, le ha echado un pulso a Casa Real en toda regla".