Este martes 14 de octubre, se cumple justo un año desde que La Oreja de Van Gogh anunciara la salida de Leire Martínez como vocalista, una noticia que sorprendió tanto a la industria musical como a los fans de la banda donostiarra.

Aquel mensaje de despedida se tradujo en un comunicado breve y aparentemente cordial, pero desde entonces, la cantante ha revelado detalles inéditos sobre cómo vivió el final de una etapa de 17 años, las tensiones con algunos compañeros y el proceso personal que la llevó a dar un paso al frente para contar su verdad y emprender un camino por separado.

El primer golpe de realidad llegó cuando la vasca reconoció que no había firmado el comunicado oficial con el que el grupo anunció su marcha.

"No me vi cómoda firmándolo y manifesté que no lo iba a hacer", aseveraba en noviembre del año pasado en el programa de Mediaset Infinity 'Me quedo conmigo'.

El texto emitido por la banda hablaba de una "decisión conjunta" y de una despedida "llena de cariño y respeto". Pero las palabras de Leire confirmaron lo contrario. "No estaba de acuerdo con todo lo que se dice. Hay momentos en los que tus caminos se separan".

Esa discrepancia fue la primera señal pública de que el 'adiós' de Leire no había sido tan consensuado como se pretendía mostrar.

En el mismo espacio de Mediaset también se pronunció acerca de los rumores sobre una cierta rivalidad entre las dos exvocalistas de LOVG. "Amaia no tiene nada que ver en lo que haya ocurrido de puertas para adentro en este grupo. Que la dejen tranquila. Nunca hemos sido amigas, somos compañeras y la admiro profundamente".

Leire dejó de sentirse "miembro de pleno derecho"

Leire asumió el liderazgo de La Oreja de Van Gogh en 2008, tras la salida de Amaia Montero. Durante casi dos décadas, fue la voz de una segunda etapa en la que el grupo mantuvo el éxito. Sin embargo, según ha contado este año, comenzó a sentirse desplazada dentro del proyecto.

"Yo me he sentido miembro de pleno derecho del grupo, pero en algún momento dejé de sentirlo. A lo largo de estos años como persona he evolucionado y he cambiado; cosas que a priori hace 17 años para mí no suponían una línea roja, en un momento dado sí empezaron a serlo", confesó en abril en una charla con Efe.

Martínez dejó claro que no fue ella quien tomó la decisión de su salida del grupo, y reveló que la avisaron del lanzamiento del comunicado oficial "con muy poquita antelación".

"No hubo un margen que a mí me permitiera prepararme. Las personas a veces tomamos decisiones y nos podemos equivocar. Evidentemente, desde mi perspectiva no fue bonito, pero probablemente desde la perspectiva de otras personas yo tampoco habré hecho cosas bonitas".

En 'Hola 25', explicó que su relación con los miembros, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, era nula. "No he vuelto a hablar con ellos. Quizá sí tendríamos cosas que decirnos pero quizá ahora no sea el momento porque estamos cada uno en un proceso de reflexión. Si tiene que haber un momento, lo habrá".

Sobre la posible vuelta de Amaia y su carrera en solitario

También en abril, ante el lanzamiento de su primera canción en solitario, 'Mi nombre', concedió una entrevista a 'El Mundo' en la que se sinceró sobre la posible vuelta de Amaia a la banda donostiarra.

"No lo sabía, pero no soy tonta y lo sospechaba. No me sorprende. Pero sí me siento traicionada. Ellos siguen, yo no, ellos deciden. Amaia a mí no me ha traicionado, yo con ella no tenía ningún acuerdo de nada, ni a nivel emocional ni profesional. Lo tenía con los otros cuatro. Ni Amaia Montero me debe nada a mí ni yo le debo nada a ella y no me gusta el planteamiento de confrontación entre nosotras que mucha gente está dando", puntualizó entonces.

Ahora, la compositora continúa con su discografía por separado. Una de sus canciones más sonadas sin LOVG es 'Tonto por ti', junto a Abraham Mateo, y tiene previsto lanzar su álbum en solitario antes de que acabe el año.