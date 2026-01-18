El secreto de Nagore Robles para combatir la retención de líquidos

Equipo Outdoor 18 ENE 2026 - 18:00h.

La colaboradora de televisión y exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido su técnica infalible para combatir la retención de líquidos y el dolor de piernas

Nagore Robles actualiza su estado de salud: "Momentos de debilidad, dolor, malestar y miedo"

Nagore Robles ha atravesado un inicio de año complicado, tras enfrentarse a una Gripe A especialmente agresiva que la obligó a acudir hasta dos veces al hospital, la presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano', a sus 42 años, continúa en un proceso de recuperación lento pero firme. En este camino para retomar su energía y volver a su rutina, la presentadora ha encontrado un aliado inesperado para combatir las secuelas físicas del malestar. A través de su Instagram, la de Basauri ha compartido con sus seguidores su técnica infalible para combatir la retención de líquidos y el dolor de piernas.

Nagore ha apostado por la tecnología. Y ha rescatado su sistema de presoterapia profesional, un tratamiento médico que utiliza la presión del aire para realizar un drenaje linfático profundo. Aunque ya contaba con este equipo desde hace tiempo, ella misma ha confesado que dejó de utilizarlo sin razón.

Pero tras este reciente bache de salud, marcado por la inactividad y la medicación, su sistema linfático se había ralentizado. Por ello, ha querido volver a recurrir a los masajes de compresión, buscando esa ayuda extra para eliminar la retención de líquidos y masajear sus piernas para reducir el dolor.

La creadora de contenido confirma que esta técnica es la favorita de deportistas profesionales y fisioterapeutas, quienes fueron precisamente los que se la recomendaron. Nagore reconoce los grandes beneficios que le aporta y se lamenta entre risas por haberlo pausado, "Boba de mí, lo dejé de hacer con lo bueno que es", ha confesado.

Por todo ello, la exconcursante de 'Gran Hermano' no duda en recomendarlo a sus seguidores como un auténtico "consejito de oro". Para ella, es una técnica tanto relajante como beneficiosa para las piernas.